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01.11.2018 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кувшин с секретом

Астрофизик из КЧР раскрыл секрет уникальной керамики древних алан
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7709 (246)
Доктор физико-математических наук и руководитель группы изучения внегалактических систем Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая находится в горах Карачаево-Черкесии, Николай Тихонов увлекся реконструкцией истории. Причем свои усилия ученый сосредоточил на разгадке тайн гончарного искусства алан, которые жили здесь в VIII-X веках.
Николай Тихонов: Свои секреты древние аланы хранили надежно. Фото: Николай Грищенко/РГ Николай Тихонов: Свои секреты древние аланы хранили надежно. Фото: Николай Грищенко/РГ
Николай Тихонов: Свои секреты древние аланы хранили надежно. Фото: Николай Грищенко/РГ

- Эти места богаты самыми разнообразными древностями. Тут находят не только металлические предметы вооружения и украшения, но и многочисленные предметы быта, в том числе уникальную керамику аланов, - поясняет Тихонов.

Фото: Институт археологии РАН
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Гончарное производство аланских ремесленников несет в себе ряд специфических признаков: их миски, кувшины и чарки имеют в изломе серый цвет, а снаружи - ярко-черный лощеный. Как показали опыты, такая чернолощеная посуда обладает рядом полезных свойств: помещенная туда пища не подгорает, молоко довольно долго сохраняется, да и сами чарки внешне выгодно отличаются от посуды другого цвета.

- Проще говоря, чернолощеная керамика, в отличие от красной, более легка и прочна, не пропускает жидкость. Способ изготовления подобных керамических изделий держался мастерами-аланами в строжайшей тайне, а созданная ими посуда пользовалась большой популярностью среди народов Причерноморья. Свои секреты древние аланы надежно сохранили, унеся с собой в могилу истории, - продолжает Николай Александрович.

В чем же секрет цвета аланской посуды? И здесь на помощь исследователю пришли познания из фундаментальной науки. Дело в том, поясняет ученый, что глина содержит большое количество железа, и когда происходит обжиг сосуда в кислородной среде, то частицы железа окисляются и керамика становится красного цвета. А вот если обжиг проводить в специальных условиях и без подачи кислорода, то керамика получается черной, как воронье крыло.

Фото: mos.ru
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Кроме того, существует еще несколько нюансов изготовления чернолощеной керамики. Перед обжигом поверхность подсушенных изделий заглаживали и обрабатывали специальным инструментом - лощилом, которым может быть даже гладкий камушек. Затем кувшин или чарка обжигались в коптящем пламени без доступа кислорода (дымления). После этого изделия мыли и покрывали растопленным пчелиным воском, служившим окончательной пропиткой и придававшим "финишный" блеск.

- Вначале гончарного круга не было, и первые горшки, чашки, чарки, стаканы и прочая посуда делались на шлифовальном круге для полировки зеркал телескопа САО РАН. Позже в рамках проекта "Местная вселенная" были приобретены соответствующие инструменты, и мы начали уже обучать детей из астрономического поселка Нижний Архыз тайнам изготовления аутентичных изделий из чернолощеной керамики, - рассказывает 69-летний доктор физико-математических наук.

А еще в археологическом музее при обсерватории САО РАН ученые изготовили копии костюмов жителей аланского царства. Парадное одеяние сшили из китайского шелка, а женскую и детскую одежду - изо льна. Крой и рисунки орнаментов взяли из летописей.

Кстати

В ходе раскопок погребений археологи установили, что в эпоху раннего Средневековья в загробный мир аланы провожали своих соплеменников с набором предметов, который на 92 процента состоял из кувшинов различных форм и размеров, а также кружек и чарочек. А вот в поселениях состав найденной керамики был иной: кухонная - 77 процентов, тарная - 20, столовая - 3.

Общество Наука Общество История Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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