В Дагестане пять человек пострадали при возгорании машины

В дагестанском Хасавюрте в результате ДТП загорелся автомобиль "ВАЗ-21099". Ожоги получили пять человек, сообщил "РГ" и. о. начальника Отдела информации и общественных связей республиканского МВД Руслан Ибрагимгаджиев.

- Среди них трое несовершеннолетних. Всех госпитализировали в ЦРБ Хасавюрта для проверки состояния здоровья, - сказал Ибрагимгаджиев.

По данным пресс-службы дагестанского управления МЧС, информация о ДТП поступила в 12:00. Авария произошла на федеральной трассе М-29.

Повреждения, полученные пострадавшими, характеризуются как средней степени тяжести.

Движение на автодороге не нарушено. К ликвидации последствий происшествия было привлечено четверо сотрудников МЧС и одна машина.