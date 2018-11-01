В Дагестане задержали участников экстремистской организации

В Республике Дагестан по подозрению в участии в экстремистской организации задержаны пять человек. По информации следственного управления следкома РФ по республике Дагестан, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, в 2013 году подозреваемый организовал в республике деятельность международной религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которая запрещена Верховным Судом РФ.

По версии следствия, задержанный активно вербовал новых членов организации среди местного населения. Он встречался с людьми, приглашал их на собрания ячейки и "воздействуя на их религиозные чувства, пропагандировал среди участников идеи экстремисткой организации, а также возбуждение ненависти к представителям других религий".

Доказательства его деятельности правоохранители уже обнаружили при задержании: по месту жительства подозреваемых нашли много экстремистcкой литературы. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, которые помогут доказать вину подозреваемого.

Кстати, буквально два месяца назад в Дагестане было возбуждено два уголовных дела в отношении местных жителей, которые размещали в интернете видео с публичными призывами экстремистской направленности.