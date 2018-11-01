На трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии КамАЗ сбил двоих полицейских, а затем врезался в патрульный автомобиль и машину "скорой помощи". ДТП произошло недалеко от сельского поселения Малка на 406-м километре федеральной трассы сегодня около 12.30. Во время аварии пострадали три человека.

Это дорожно-транспортное происшествие произошло сразу с участием четырех автомобилей: ВАЗ-2107, LADA Priora, КамАЗ и Nissan. Пострадавших с травмами средней степени тяжести доставили в ЦРБ Зольского района и РКБ города Нальчика, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По данным МВД региона, в результате аварии пострадали работники ГИБДД, которые оформляли ДТП на обочине трассы, а также сотрудник "скорой помощи". Предварительной причиной происшествия называется сильный туман в этом районе.

По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.