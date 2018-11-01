В Махачкале застройщик оставил без жилья четыре семьи

Четыре махачкалинские семьи едва не стали жертвами халатности со стороны одного из застройщиков. Ночью из-за вырытого под многоэтажку котлована рухнула стена двухэтажного частного дома. По счастливой случайности никто не пострадал.

В одночасье старый дом остался без стены, и нехитрый интерьер комнат виден теперь прямо с улицы. Фото: Тимур Алиев/РГ

Улица имени Ермошкина в Махачкале - это частный сектор в центре города, который приглянулся застройщику многоэтажного жилого дома. В рамках так называемой реновации с жильцами заключили договоры, согласно которым им пообещали предоставить квартиры в новом доме, построенном на том же месте. Казалось бы, благое дело для горожан, живших в старых домах без современных удобств. Но огромный котлован вырыли буквально в метре от их дома, фундамент не выдержал, и стена сползла с многометровой высоты.

- Мы проснулись, когда услышали грохот, подумали: землетрясение. На наших глазах исчезла стена в спальне, все окутало облаком пыли. Схватили детей и выбежали на улицу, - рассказывают жильцы.

Всего в двухэтажном доме проживали четыре семьи - около десяти человек.

В мэрии "РГ" подтвердили, что здесь строится 16-этажный многоквартирный жилой дом. Как отметили в городской администрации, все разрешительные документы у застройщика имеются.

"В связи с проведением работ по рытью котлована произошло ослабление фундамента соседнего здания, вследствие чего обрушилась одна из стен частного двухэтажного домовладения. Застройщик обязался взять на себя все расходы по временному пребыванию пострадавших, а также по восстановлению стены дома", - сообщили в мэрии Махачкалы.

Руководство строительной компании заявило, что сожалеет о случившемся и готово за свой счет помочь пострадавшим жильцам.

"Мы готовы полностью все восстановить, возместить убытки, переселить жильцов дома в съемное жилье за наш счет. Были приняты все меры для укрепления домов вокруг котлована, но уже после инцидента выяснилось, что старый дом не имеет фундамента. Поэтому общая стена рухнула, несмотря на все принятые меры", - пояснили в компании.

Это второй подобный инцидент в Махачкале. В феврале этого года после рытья котлована обрушились стены трех домов по улице Даниялова. Здесь, в исторической части города, застройщик также впритык к соседним зданиям возводил многоэтажный комплекс.

Тем временем

Проблемы градостроительства в Махачкале, похоже, беспокоят только местных активистов и общественников. Нарушения в градостроительной деятельности в столице Дагестана выявляются практически ежедневно. В городе насчитывается более трехсот незаконно построенных многоквартирных жилых домов. Относительно 30 из них имеется вступившее в законную силу решение суда о сносе, но "под бульдозер" ни одна многоэтажка так и не пошла. Подпись под фото: В одночасье старый дом остался без стены, и нехитрый интерьер комнат виден теперь прямо с улицы.