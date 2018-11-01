Ленфильм снимет под Калининградом приключенческое кино для подростков

Съемки полнометражной приключенческой картины для подросткового возраста начнет "Ленфильм" в Калининградской области летом 2019 года.

Как сообщается на сайте киностудии, в фильме, который носит рабочее название "Золотая дюна", будут заняты звезды российского кинематографа, а в главных ролях - талантливые пятнадцатилетние подростки. Кастинг юных дарований уже объявлен. Создателей ленты вдохновили культовые для советских тинейджеров кинокартины "Кортик" и "Бронзовая птица".

- В нашем фильме речь идет о современной истории, где раскрыть главный секрет можно только при помощи таинственного и загадочного янтарного медальона, - прокомментировал автор сценария и режиссер фильма Станислав Лебедев. - Но, конечно, приключения - это только необходимая атмосфера, благодаря которой мы сможем наблюдать взросление героя.

События фильма будут происходить на территории Калининградской области - бывшей Восточной Пруссии. Для съемок уже подыскали естественные исторические интерьеры, сохранившиеся после войны.