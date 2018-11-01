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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мурманск впервые возглавила женщина

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

Впервые за всю историю Мурманска главой города стала женщина. Областной центр возглавила Тамара Прямикова, которая 1 ноября официально вступила в должность. На этом посту она сменила Дмитрия Филиппова, который в сентябре принял предложение губернатора Мурманской области Марины Ковтун возглавить региональное министерство промышленности и предпринимательства.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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- Один из журналистов назвал Мурманскую область "регионом победившего феминизма", - отметила Марина Ковтун в своем поздравительном выступлении. - Конечно, дело тут не в феминизме, а в том, что женщины способны долго, упорно и кропотливо идти к намеченной цели. Я уверена, что у вас все получится.

По словам депутата Госдумы Алексея Веллера, который являлся главой Мурманска с 2010 по 2016 годы, федеральный центр обозначил первоочередные задачи развития городов, в том числе и Мурманска. Речь идет, прежде всего, о переселении граждан из аварийного жилфонда в благоустроенное жилье, улучшении качества автодорог, на которые в 2019 году предполагается выделить очень большие средства.

Справка "РГ"

Тамара Прямикова родилась 1952 году. По специальности - учитель истории и обществоведения. Трудовую деятельность начала в 1972 году в должности старшей пионерской вожатой в школе № 34, в 1976 году перешла на ту же должность в школу-новостройку № 27, затем была переведена учителем истории, а в 1987 году назначена директором школы №27. Избиралась депутатом Совета депутатов города Мурманска первого, второго, третьего, четвертого созывов. В мае 2007 года избрана заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска третьего созыва. 28 апреля 2011 года избрана на должность заместителя председателя Совета депутатов Мурманска. Замужем, имеет двух дочерей и троих внуков.

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