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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ремонт не ко времени

Большая Козона в очередной раз осталась без дороги из-за нерадивости чиновников
Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7709 (246)
Жители новгородской деревни несколько лет воюют с чиновниками, которые не могут починить полтора километра дороги. Периодически рабочие выходят на объект, но через несколько месяцев трасса опять превращается в "кашу". Как заставить дорожников выполнять свои обязательства качественно и в срок, выясняла корреспондент "РГ".
На состояние новгородских дорог жители пожаловались в этом году почти 40 раз. Фото: из Архива Таисии Прокопенко На состояние новгородских дорог жители пожаловались в этом году почти 40 раз. Фото: из Архива Таисии Прокопенко
На состояние новгородских дорог жители пожаловались в этом году почти 40 раз. Фото: из Архива Таисии Прокопенко

Речь идет о деревне Большая Козона, расположенной по соседству с райцентром Старая Русса. В населенный пункт ведет только одна дорога - ответвление от трассы Старая Русса - Холм. Хотя эти полтора километра полотна, по словам местных жителей, дорогой можно назвать только с очень большой натяжкой. - Асфальта практически не осталось, - рассказывает жительница Большой Козоны, юрист Таисия Прокопенко. - Ямы - метр шириной. Нашему автомобилю всего три года, а менять амортизаторы, шаровые опоры, подшипники, другие детали приходится едва ли не каждые три месяца. При этом по документам наша трасса - это остатки дороги межмуниципального значения Новгородской области. Поэтому за ее обслуживание отвечают не сельские власти, а ГОКУ "Новгородавтодор".

Фото: Анжелика Гурская/РГ
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Каждую весну в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах Таисия Прокопенко с дочерью обращались в прокуратуру с жалобами на состояние дороги.

Надзорное ведомство выдавало "Новгородавтодору" предписания привести трассу в безопасное состояние. Потом, когда предписания не исполнялись, прокуратура обращалась в суд.

- Суды тоже вставали на нашу сторону, но их решения ответчики исполняли, мягко скажем, небрежно, - продолжает Прокопенко. - К ремонту они приступали, когда шел дождь, будто бы назло. В результате через два-три месяца дорога возвращалась в исходное состояние или становилась еще менее проходимой.

Последний суд был в 2017 году. "Новгородавтодор" затянул дело так, что решение вступило в законную силу только в конце февраля 2018-го. На его добровольное исполнение ответчику дали полгода. Поэтому весной 2018-го Прокопенко в прокуратуру не обращались.

Однако ни в эти полгода, ни позже дорожные работники так и не приехали.

Когда ситуация стала совсем критичной, жители своими руками отремонтировали дорогу, но потом ямы вновь появились

- Наша деревня - большой населенный пункт, в котором насчитывается несколько сотен жилых домов, в том числе многоквартирных. Фактически это пригород Старой Руссы, где люди живут постоянно, дачников здесь нет, - жалуются все жители. - Многие ежедневно ездят в Старую Руссу на работу, возят детей в детские сады и школы. Отсутствие нормальной дороги, разумеется, серьезно снижает качество нашей жизни. Есть трудности, к примеру, с заказом такси. А вызов "скорой помощи" и вовсе превращается в квест, опасный для жизни больного человека. Ведь проезд по нашим ямам и ухабам - дело не только непростое, но и небыстрое.

Фото: Анжелика Гурская/РГ
В Старой Руссе от исторических аллей оставили одни обрубки

Когда ситуация стала совсем критичной, жители Козоны своими руками отремонтировали дорогу - нашли отслуживший свое старый асфальт и с его помощью заделали дыры. Правда, сейчас ямы вновь появились. Но вообще жалобы на дороги, по которым невозможно проехать, поступают в прокуратуру Новгородской области с неутешительной регулярностью. В Старорусском районе в текущем году зафиксировали 38 таких обращений. Речь идет и о муниципальных, и о региональных дорогах.

Как правило, в бюджетах местных администраций и региональной казне отсутствуют деньги на оперативный ремонт этих трасс. Представления прокуратуры и решения судов становятся для чиновников основанием, чтобы искать дополнительные средства и направлять их на дорожные нужды. Однако срочные ремонты, как показывает опыт старорусской деревни, не всегда помогают исправить ситуацию. Сейчас исполнение решения суда, по которому "Новгородавтодор" обязали отремонтировать дорогу в Большую Козону до августа 2018 года, контролируют судебные приставы

Справка "РГ"

С жалобой на состояние дорог жители имеют право обратиться и в прокуратуру.

- Граждане могут обращаться в органы прокуратуры в связи с любыми фактами нарушения законов, включая вопросы некачественного ремонта автомобильных дорог, - поясняет старший помощник прокурора Новгородской области Елена Григорьева. - Предметом проверок по таким обращениям является в том числе целевое использование бюджетных средств. Кроме того, сотрудники прокуратуры могут проверить, выполнил ли заказчик свои обязательства по приемке работ. Ведь государственные или муниципальные органы власти, принимая работы у подрядчика, должны убедиться в их надлежащем качестве.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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