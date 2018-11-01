Птицы на Куршской косе из-за теплого лета дважды вывели потомство

Некоторым видам перелетных птиц в Калининградской области в связи с потеплением удалось вывести потомство больше одного раза за лето.

К такому выводу пришли орнитологи биостанции Зоологического института РАН, которые изучают перелетных птиц на главном пути их европейской миграции - Куршской косе в Калининградской области.

Полевой стационар "Фрингилла", расположенный на косе, работает сезонно: открывается в начале весны, а закрывается 1 ноября. К этому времени большие птичьи ловушки уже снимаются и работа по отлову, обследованию и кольцеванию пернатых прекращается, поскольку основной перелет завершен.

Но в этом году, предполагают ученые, активная птичья миграция может продолжиться и в ноябре, поскольку птиц стало больше благодаря высокой температуре воздуха и обилию насекомых. Поэтому на биостанции решили провести эксперимент и оставить ловушки до 25 ноября, сообщили в пресс-службе национального парка "Куршская коса".

Кстати

В разгар осенней миграции миллионы птиц летят над Куршской косой в страны Южной Европы и Африки. В октябре в ловушку на полевом стационаре "Фрингилла" попадалось от 500 до 1600 птиц в день. Рекордом стало 6 октября - в ловушке зарегистрировано 2500 птиц.

Основную массу пернатых составляют дрозды, зяблики, чижи, корольки, пеночки, славки, различные виды синиц, скворцы, реже встречаются ястребы, дятлы, кукушки, совы.