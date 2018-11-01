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01.11.2018 15:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ранее не выставлявшиеся картины Малевича покажут в Русском музее

Текст: Варвара Панина
В Санкт-Петербурге в рамках международного культурного форума откроется выставка "Неожиданный Малевич". На ней будут представлены работы художника, не демонстрировавшиеся ранее.
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Большинство работ являются графическими рисунками. В них впервые фиксируются задумки более поздних работ.

Фото: РИА Новости
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"15 ноября в Михайловском (Инженерном) замке откроется выставка "Неожиданный Малевич", которая впервые представит 117 его ранее нигде не выставлявшихся рисунков, сохраненных в частном архиве его ученицы - Анны Лепорской. Даже в Русском музее, где творчество Казимира Малевича представлено полнее, чем в каком-либо другом собрании, было лишь 35 графических работ мастера", - сообщили в пресс-службе музея.

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Посетители впервые увидят картины из частного архива Нины Суетиной и ученицы Анны Лепорской. Подарить их музею завещала дочь Николая Суетина. Работы передала Раиса Стримайтис, сообщил ТАСС.

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