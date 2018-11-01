Россия выразила готовность принять финал Лиги чемпионов в 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал предварительные заявки стран на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте организации.

В число желающих вошли лишь две страны - Россия и Германия. Наша сторона готова предоставить для решающей встречи Лиги чемпионов стадион питерского "Зенита" на Крестовском острове. В свою очередь немцы рассчитывают, что финал самого престижного клубного турнира Европы пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене", где своих соперников принимает "Бавария".

Что важно - выраженное странами желание не является пока официальной заявкой. Полноценно ее сформировать и представить УЕФА можно до 15 февраля следующего года. После этого исполнительный комитет организации определит победителя на отдельном мероприятии. Оно состоится в мае или июне 2019 года.

Что касается остальных турниров, то на проведение финала Лиги Европы в 2021 году претендуют: Вена (Австрия), Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания). Решающую встречу за Суперкубок УЕФА готовы у себя провести Минск (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия) и Киев (Украина).

На финал женской Лиги чемпионов претендуют Прага (Чехия) и Стокгольм (Швеция).