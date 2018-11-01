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01.11.2018 21:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России

Текст: Артур Нанян
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Лидер чемпионата России "Зенит" вылетел из Кубка России. В 1/8 финала питерцы уступили на выезде "Ростову" - 1:3.

Обе команды выставили на встречу не самые оптимальные составы. У хозяев в запасе остались такие игроки как Сергей Паршивлюк с Бьорном Сигурдарсоном, а у зенитовцев - Леандро Паредес с Артемом Дзюбой. Лучший бомбардир "сине-бело-голубых" в итоге вышел на замену, но спасти свой клуб от поражения так и не сумел.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Ростовчане забили уже на четвертой минуте: отличился Арсений Логашов. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счете. На 29-й минуте арбитр Роман Галимов указал на "точку" после падения в чужой штрафной Антона Заболотного. Бить вызвался Себастьян Дриусси. Аргентинец не промахнулся - 1:1.

Во второй половине опасных моментов было не так много. Казалось, дело идет к дополнительному времени. Но за последние десять минут дончане дважды огорчили зенитовцев. Сначала забил бывший полузащитник "сине-бело-голубых" Артур Юсупов, а окончательный счет установил Деннис Хаджидакунич.

В четвертьфинале "Ростов" сыграет с "Краснодаром", который чуть ранее победил в гостях у "Крыльев Советов" - 2:1.

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