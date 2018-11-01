"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России

Лидер чемпионата России "Зенит" вылетел из Кубка России. В 1/8 финала питерцы уступили на выезде "Ростову" - 1:3.

Обе команды выставили на встречу не самые оптимальные составы. У хозяев в запасе остались такие игроки как Сергей Паршивлюк с Бьорном Сигурдарсоном, а у зенитовцев - Леандро Паредес с Артемом Дзюбой. Лучший бомбардир "сине-бело-голубых" в итоге вышел на замену, но спасти свой клуб от поражения так и не сумел.

Ростовчане забили уже на четвертой минуте: отличился Арсений Логашов. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счете. На 29-й минуте арбитр Роман Галимов указал на "точку" после падения в чужой штрафной Антона Заболотного. Бить вызвался Себастьян Дриусси. Аргентинец не промахнулся - 1:1.

Во второй половине опасных моментов было не так много. Казалось, дело идет к дополнительному времени. Но за последние десять минут дончане дважды огорчили зенитовцев. Сначала забил бывший полузащитник "сине-бело-голубых" Артур Юсупов, а окончательный счет установил Деннис Хаджидакунич.

В четвертьфинале "Ростов" сыграет с "Краснодаром", который чуть ранее победил в гостях у "Крыльев Советов" - 2:1.