Спектакль театра кукол из Петрозаводска выдвинут на "Золотую маску"

Спектакль театра кукол из Петрозаводска "Сад" выдвинут на премию "Золотая маска" сразу в четырех номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Карелии.

Постановка"Сад" заявлена на "Золотую маску" как лучший спектакль, за работу режиссера Александра Янушкевича, художника Татьяны Нерсиснян и актрисы Любови Бирюковой за роль Раневской.

Хотя премьера спектакля состоялась 28 июня 2018 года, он уже полюбился как зрителям, так и специалистам. В сентябре нынешнего года "Сад" стал лауреатом второго театрального фестиваля "Лифт. Карелия. Молодой театр" как "Лучший спектакль". В ноябре "Сад" покажут в Москве на "Большом детском фестивале".

Сам режиссер определил жанр спектакля как комедию. Комедией пьесу "Вишневый сад" называл и Чехов. В спектакле хрестоматийные герои возведены в абсолют и становятся живыми куклами. На сцене играет все: объекты, тени, маски, пластика, свет. Один из главных сценических приемов - гротеск.

Кстати, театр кукол из Петрозаводска уже трижды становился обладателем "Золотой маски", в том числе и актриса Любовь Бирюкова. В 2007 году она получила ее за главную роль Капиталины в спектакле по сказке Бориса Шергина "Золоченые лбы".