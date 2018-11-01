Танкер Балтфлота "Лена" вернулся из похода в Средиземноморье

Средний морской танкер "Лена" возвратился в главную базу Балтийского флота из дальнего морского похода, длившегося более полугода.

"Лена" вышла из Балтийска в апреле этого года вместе со сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый". Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, за время похода танкер прошел около 15 тысяч морских миль, совершил деловые заходы в порты Лимасол (Кипр) и Тартус (Сирия).

За это время танкер провел порядка 40 заправок кораблей и других сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, передав более 2000 тонн топлива, масел, воды и других материальных средств.

Во время похода для обеспечения безопасности на борту "Лены" находилось подразделение антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Танкер вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым выполнять задачи по предназначению после пополнения необходимых запасов.