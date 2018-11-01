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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

УФАС Петербурга разрешило Смольному украсить город к Новому году

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге решилась судьба четырех аукционов на праздничное оформление города, сообщает региональное управление ФАС.

Ранее антимопольное ведомство приостановило проведение аукционов после жалоб предпринимателей. В итоге комиссия признана необоснованными претензии руководителей фирм к аукциону по оформлению Московского проспекта и Ушаковской развязки и тендеру на украшение Конногвардейского бульвара.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Оформление Петербурга праздничной иллюминацией оказалось под угрозой

Жалобу на украшение города световыми консолями в антимонопольном ведомстве сочли частично обоснованной, но итоги аукциона в ведомстве отменять не стали, сославшись на то, что до торгов были допущены пять из семи компаний, подавших заявки на участие в конкурсе.

Единственный тендер, судьба которого до сих пор окончательно не решена, касается оформления Литейного, Загородного и Владимирского проспектов, а также улицы Марата. Ранее на этот тендер уже пожаловалась другая фирма и комиссия ФАС вынесла решение заново рассмотреть итоги аукциона.

Примечательно, что все эти тендеры выставлялись не в первый раз, но ранее они отменялись после жалоб предпринимателей. Так, в сентябре антимонопольное ведомство остановило восемь аукционов более чем на 100 миллионов рублей, все тендеры касались оформления города гирляндами и новогодними елями.

Сами предприниматели говорят, что в прошлые годы в Петербурге тендеры на оформление города были очень крупными и малый бизнес не мог заявиться на участие в аукционах.

В этот раз заявки "раздробили" и за заказы в 10-15 миллионов рублей стали бороться не только гиганты рынка, которые обычно выигрывали такие аукционы, но и мелкие компании. Но большинство новичков не смогли пройти через сито конкурсной документации и стали подавать жалобы.

При этом бизнесмены считают их полностью обоснованными и утверждают, что требования, прописанные в документации выполнить практически невозможно. Между тем, спор предпринимателей и организаторов тендеров привел к тому, что Петербург рисковал вообще остаться без праздничного оформления.

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