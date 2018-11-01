В Архангельском политехническом техникуме усилены меры безопасности

В Архангельском политехническом техникуме, где учился 17-летний подозреваемый в совершении теракта на входе в здание РУФСБ, усилили меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора техникума Дмитрия Ермолина.

Под усиленную охрану взяты и другие учреждения города. Так, в здании администрации Архангельска установили рамку металлоискателя на входе, который ведет в центр муниципальных услуг и столовую.

Как сообщил губернатор Поморья Игорь Орлов, все запланированные мероприятия, посвященные Дню народного единства и эстафете огня зимней Универсиады, пройдут в штатном режиме и с соблюдением всех мер безопасности.

В результате взрыва 31 октября на входе в здание РУФСБ в Архангельске погиб молодой человек, который принес самодельное взрывное устройство. Трое сотрудников управления получили травмы различной степени тяжести.