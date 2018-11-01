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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не остались без обеда

Текст: Светлана Цыганкова (Коми)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7709 (246)
Прокуратура Республики Коми заставила чиновников Ухты кормить детей с ограниченными возможностями здоровья обедами в школах. Такие же решения будут приняты и по другим муниципальным образованиям.

Согласно федеральному законодательству, детей-инвалидов в школах должны бесплатно кормить два раза в день - завтраком и обедом. Эту норму трактуют два документа: "Об образовании в РФ" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Обеспечить бесплатное двухразовое питание данной категории учеников обязаны образовательные учреждения и органы местного самоуправления. Но в тринадцати школах города Ухты более 400 учеников получали только завтрак, который оплачивала муниципальная казна. А вот на обеды, решили чиновники администрации, должны выделять средства из республиканского бюджета. Почему - неизвестно.

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- Поэтому прокуратура и начала проверку, - прокомментировала корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Республики Коми Наталия Спиридонова. - После того как были выявлены нарушения федерального законодательства, мы обратились в суд. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Ухтинский суд обязал образовательные учреждения организовать бесплатное двухразовое питание учеников, а администрацию городского округа "Ухта" - обеспечить финансирование этих затрат. Но чиновники с данным решением не согласились и обжаловали его в вышестоящей инстанции. Они все еще пытались доказывать, что полномочия по обеспечению питанием детей с ограниченными возможностями здоровья относятся к Республике Коми. Верховный суд РК признал эти доводы несостоятельными и оставил решение суда первой инстанции в силе.

Кстати

По аналогичным основаниям судами удовлетворены и исковые заявления прокуроров городов Воркуты, Сыктывкара, Сосногорска, Усть-Цилемского и Усть-Вымского районов. Надзорное ведомство опротестовало постановления еще семи муниципалитетов, в которых не предусмотрена организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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