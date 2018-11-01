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01.11.2018 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми один человек погиб при столкновении фуры с лесовозом

Текст: Вера Черенева (Коми)

В Коми на видео попали последствия столкновения фуры и лесовоза. В результате происшествия грузовик, принадлежащий крупной торговой сети разорвало на две части, лесовоз выбросило в кюве, бревна разбросало по трассе.

В результате ДТП погиб один человек, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

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Очевидцы в социальных сетях отмечают, что авария произошла на дороге, соединяющей Сыктывкар и Визингу. В данное время трасса перекрыта, сотрудники ГИБДД пропускают только легковые автомобили, образовалась пробка.

Также водители указывают, что в данное время в регионе идет ледяной дождь, а сама трасса на участке, где произошло ДТП, довольно скользкая.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми РГ-Видео
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