В Ленобласти трех человек арестовали за похищение коллеги

В Ленинградской области арестованы два мужчины и одна женщина, которых подозревают в том, что они похитили бывшего коллегу, вывезли его в лес, избили, а потом заковали в кандалы в частном доме в Волховском районе.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщают, что из заточения в деревне Черноушево мужчину спасли полицейские.

По данным Следственного комитета по Ленинградской области, троица требовала с мужчины два миллиона рублей. Ранее они работали вместе и у каждого из нападавших был с потерпевшим конфликт на почве денег.

Сам мужчина понимал ситуацию, но его на встречу с бывшими коллегами выманили обманным путем.

Экс-сослуживцы били мужчину прутами и бейсбольной битой. Сразу после освобождения пострадавший был доставлен в больницу.