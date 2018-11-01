В Мурманске загорелось научное судно "Вильнюс"

Сегодня около 5 утра в Мурманском морском рыбном порту загорелось научно-исследовательское судно "Вильнюс", принадлежащее Полярному НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

- В результате пожара сгорела холодильная камера, закопчены помещения трюма и производственной фабрики, - сообщает пресс-службе ведомства. - Спасен один человек.

В тушении пожара участвовали 20 пожарных и пять единиц техники. Причины возгорания выясняются.

О судне "Вильнюс" известно, что оно построено в 1984 году, длина судна составляет 56 метров, относится к ледовому классу Л1. В 2016-м году корабль собирались отправлять на капитальный ремонт.