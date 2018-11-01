В поезде "Калининград-Москва" нашли крупную партию янтаря

Почти 64 килограмма янтаря разных фракций обнаружили таможенники на железнодорожном пункте пропуска Нестеров в пассажирском поезде, следовавшем из Калининграда в Москву.

Контрабанда была спрятана в кладовом помещении почтового вагона, сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни. Там же обнаружились и около 10 тысяч пачек сигарет, предположительно произведенных на предприятиях Республики Беларусь.

Экспертиза показала, что рыночная стоимость изъятого янтаря-сырца на сегодняшний день составляет более 4,5 миллиона рублей. Таможенники подозревают, что попытку контрабанды солнечного камня предпринял проводник-электромеханик почтового вагона.

В отношении проводника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное перемещение через границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов". Вопрос о возбуждении уголовного дела по уголовной статье "Контрабанда табачных изделий" будет рассмотрен по результатам экспертизы обнаруженных сигарет.