В Вологодской области дан старт проекту "Земельный сертификат". Теперь многодетные семьи региона, имеющие право на получение бесплатных участков, могут выбрать не землю, а деньги.

Как сообщили в правительстве Вологодской области, сумма выплаты определена исходя из средней кадастровой стоимости одного квадратного метра земли, предназначенной для целей индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сейчас она составит 223 тысячи 400 рублей. Право на получение такой поддержки из бюджета региона будут иметь семьи с тремя и более детьми, стоящие в очереди на получение земли.

Новая мера поддержки была разработана в результате социологического исследования, которое показало низкий интерес многодетных семей к получению той земли, которую может выделить бюджет. "В ходе опроса были выбраны 1000 многодетных семей, 82 процента из которых заявили, что хотели бы получить земельный сертификат вместо земельного участка, - сообщили в правительстве Вологодской области. - Оставшиеся 18 процентов рассматривают возможность продажи полученного земельного участка".

Теперь правительство фактически исключает из этой цепочки звено "купля-продажа", а заодно снимает с себя расходы по подготовке инфраструктуры для ИЖС. Средства сертификата можно использовать любым подходящим для семьи способом - вплоть до оплаты первоначального взноса по ипотеке или погашения процентов по жилищному кредиту. Согласно официальной информации, "в проекте областного бюджета на 2019 год уже запланированы почти 400 миллионов рублей на обеспечение земельных сертификатов, что позволит получить указанную выплату более чем 1700 вологодским семьям".