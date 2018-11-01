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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Филькин сертификат

В Севастополе инвалиду Афганской войны чиновники выдали документ и ключи от квартиры, которую уже продали
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7709 (246)
Кассационный суд вынес окончательное решение в пользу афганца, инвалида войны Юрия Трофимова: правительство Севастополя обязано обеспечить его квартирой. Четыре года он не мог получить обещанное жилье, пока в дело не вмешалась городская прокуратура. В один прекрасный день выяснилось, что выданные льготникам сертификаты на квартиры - не больше чем открытки.
Фото: Юлия Крымова/ РГ Фото: Юлия Крымова/ РГ
Фото: Юлия Крымова/ РГ

Просто обманули

Юрий Трофимов живет с женой и сыном на Корабельной стороне в маленькой квартирке площадью 18 квадратных метров. Еще в 2002 году ее признали пригодной только для временного проживания. Ванной комнаты нет, газ на кухне - из баллона, в туалете приспособлен поддон, чтобы принимать душ. Повсюду шкафы и полки, сделанные руками Юрия. В этой временной квартире он живет 27 лет. Женился, воспитал сына. О службе говорит сухо. Полтора года воевал в провинции Бадахшан, там же получил контузию. В очередь на обеспечение жильем встал еще при СССР.

Почему многодетным семьям в Севастополе не выдали ни одного участка

В октябре 2014 года в правительстве Севастополя ему вручили сертификат на однокомнатную квартиру по улице Парковой, 29, и справку управления жилищной политики города о том, что решением комиссии ему предоставлена эта жилплощадь. Спустя четыре года он так и остался - с сертификатом, справкой и ключами, которые уже ничего не открывают.

- Мы так обрадовались квартире, думали - вот наконец дождались, - вспоминают Юрий с женой. - В правительстве нам сказали: договор соцнайма получите позже, после сдачи дома, а пока заселяйтесь, делайте ремонт. В той квартире ничего не было, голые стены, даже свет не подключен. Мы поставили унитаз, завезли диван и стали ждать подписания договора. А в конце 2016 года позвонил сосед, который вместе с нами получал сертификат, и сообщил, что наши квартиры проданы.

До этого момента все было похоже на правду. В правительстве Трофимовых заверяли, что дом вот-вот введут в эксплуатацию, и они получат все документы. Управляющая компания - дочерняя фирма застройщика - заключила с ними договор и стала присылать квитанции на оплату коммунальных услуг.

- Прихожу, а на входной двери поменяли замок, - говорит Юрий Трофимов. - Взял справку в МФЦ - действительно, у квартиры уже другой владелец. Пока нам рассказывали сказки о скорой выдаче договора, жилплощадь оказалась проданной. В управляющей компании от нас открестились. Директор заявила: вы вообще здесь никто, никакого права не имеете. Предъявляю квитанцию на мое имя, а она ее забирает и прячет в стол - как будто ничего не было.

Начались письма, запросы, записи на прием. А тем временем в правительстве Севастополя аннулировали льготную очередь на жилье, в которой люди простояли по 25-30 лет, объявив, что по Жилищному кодексу РФ они не относятся к категориям, которых обеспечивают во внеочередном порядке. Так Юрий Трофимов спустился с шестого места среди очередников на 1177-е.

- Сначала мы не могли поверить, думали, что в правительстве во всем разберутся, - продолжает Трофимов. - Но в департаменте капитального строительства Севастополя заявили, что у нас не было права на жилье: якобы чиновники ошиблись и превысили полномочия, а жилищная комиссия не могла выделить квартиру. И хотя вручение сертификатов показывали в теленовостях, этот документ оказался красивой открыткой, которая ничего не стоит.

Чиновники предложили ветерану купить квартиру по льготной цене - 44 тысячи рублей за квадратный метр. Но у семьи таких денег не было и нет, ипотеку они тоже не потянут.

- От всего этого осталось очень неприятное чувство: с нами поступили цинично, обманули - и никаких последствий, - говорит Юрий.

Журналистам "РГ" все последние полтора года чиновники заявляли, что не отвечают за решения своих предшественников. С застройщиком представители правительства встречались, но тот отказался передать помещения городу, а документальных подтверждений обязательств строительной компании в правительстве не оказалось. Даже проиграв по делу Трофимова в суде первой инстанции, департамент капстроительства предпочел судиться дальше, хотя мог потратить силы и энергию на обеспечение ветерана жильем. Объяснить это в городском правительстве отказались - запрос "Российской газеты" остался без ответа.

Сосед по несчастью

В такой же ситуации оказался участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Родион Прудской. Сертификат ему вручили в тот же день, что и Трофимову, а квартира оказалась по соседству. Поверив властям, Родион принялся своими силами делать ремонт, пока не оказалось, что никаких прав на это жилье нет ни у него, ни у города. И как вернуть потраченные на ремонт деньги - неизвестно.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю
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В 2017 году Прудской обратился с иском к застройщику - компании "Интерстрой" о признании права пользования жилым помещением. На суде представитель компании заявил, что никаких документов о передаче квартиры в муниципальную собственность нет, решение жилищной комиссии носило рекомендательный характер, а сертификат с точки зрения законодательства не имеет юридической силы. Квартира к тому моменту уже принадлежала третьему лицу. Гагаринский районный суд отказал в удовлетворении требований. Новый иск Прудской подал в конце октября - на этот раз к департаменту капстроительства Севастополя.

В этом департаменте "РГ" сообщили, что в 2014 году застройщик все-таки взял на себя обязательство выделить городу квартиры в строящемся доме. Это подтверждается протоколом N18 от 02.09.2014 заседания комиссии при правительстве Севастополя по мониторингу соблюдения градостроительного законодательства. Но обязательства эти, видимо, так и не были оформлены документально, и теперь предъявлять претензии застройщику бессмысленно.

По словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, в 2014 году сертификаты выдали 30 льготникам. Треть из них получили квартиры, еще треть получит после досторойки домов, а от оставшихся застройщик отказался.

- В момент вручения сертификатов было сделано нарушение, - считает Овсянников. - Человек стоял в очереди, например, под номером 300, но ему выдали сертификат. На каком основании? Довести это до конца - значит нарушить права людей, которые стояли в начале очереди. Просим застройщиков добровольно выполнить обязательства.

Льгота сохраняется

Прокурор отдела прокуратуры Севастополя Анастасия Ведмидь, которая представляла интересы Трофимова в суде, рассказала "РГ", что он еще при СССР, в 1990 году, был поставлен на учет как нуждающийся в жилом помещении в категории инвалид, ветеран боевых действий. По законодательству СССР, военнослужащий, получивший травмы, увечья в ходе боевых действий, претендовал на жилье вне очереди. При Украине действовали те же правила, но за 23 года жильем его так и не обеспечили. В 2014 году он оказался в льготной очереди под номером шесть, и жилищная комиссия приняла решения выделить ему однокомнатную квартиру.

- Никаких документов, подтверждающих обязательство застройщика жилого дома передать в собственность городу именно эту квартиру, в ходе проверки нам не предоставили, - говорит Анастасия Ведмидь.

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Прокуратура доказала в суде, что Юрия Трофимова незаконно исключили из льготной очереди, сославшись на Жилищный кодекс РФ. В России был подтвержден его статус инвалида, ветерана боевых действий, а также нуждающегося в жилье, проживающего в непригодных условиях.

- Департамент капстроительства Севастополя, сославшись на статью 57 Жилищного кодекса РФ, исключил Трофимова из льготной очереди без учета того, что объем прав, который существовал у жителей полуострова на момент вхождения в РФ, не может быть уменьшен, - говорит прокурор. - Если он обладал правом внеочередного обеспечения жильем, то это право должно быть сохранено. Кроме того, к Трофимову применимы переходные положения Жилищного кодекса РФ, согласно которым нельзя исключить из очереди граждан, принятых на учет до 01.03.2005 - даты вступления в силу ЖК РФ.

- Решение суда вступило в законную силу, и ход его исполнения находится на контроле в прокуратуре города. Точка в этом вопросе будет поставлена только тогда, когда Трофимов отпразднует новоселье, - заверила Анастасия Ведмидь.

Комментарий

София Яковенко, пресс-секретарь Севастопольского городского суда:

- Президиум Севастопольского городского суда обязал департамент капстроительства Севастополя предоставить ветерану боевых действий благоустроенное жилое помещение для семьи из двух человек по договору соцнайма. Суд подчеркнул: льготы, имевшиеся у граждан по законодательству Украины, сохраняются и реализуются в РФ.

Тем временем

Многодетная семья Мазуровых, у которых в 2014 году родились первые в российском Крыму тройняшки, также получила в 2014 году злополучный сертификат и ключи от четырехкомнатной квартиры на Парковой. Шестеро детей с родителями и бабушкой тогда ютились в крохотном домике площадью 44 квадратных метра. История повторилась: пока дом не был сдан, договор соцнайма не выдавали, а после ввода в эксплуатацию у квартиры оказался другой собственник. Два года Мазуровы получали отписки из правительства, а в начале 2018-го обратились в суд. Но до рассмотрения дела так и не дошло - из департамента капстроительства вскоре позвонили и сообщили, что есть подходящая квартира. Новую "трешку" передали Мазуровым тихо, без фанфар, с документами о паевом участии в строительстве дома и 100-процентной оплате взноса.

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