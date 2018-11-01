На Дону выбрали лучшую приемную семью для пожилого человека

В Ростовской области выбрали лучшую семью, принявшую под свою крышу пожилого человека. В конкурсе приняли участие 11 семей из девяти муниципальных образований, а победили супруги Иван и Светлана Брицыны из станицы Ермаковской. Семь лет они душа в душу живут с Екатериной Ивановной Томиловой.

Сиротская старость - это ли не беда для пожилого человека, оставшегося в одиночестве? Удел таких людей - дома для престарелых. Да, государство обеспечивает их всем необходимым, но все-таки казенный дом - это не то, о чем можно мечтать в преклонные годы.

На Дону есть альтернативный вариант. С 2010 года в регионе действует областной закон "Организация приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области". Как живется семье Брицыных, одной из первых откликнувшейся на предложение местных властей взять под свою опеку пожилую односельчанку? Иван и Светлана долго не раздумывали, когда сотрудники администрации района рассказали им о действующей программе и предложили стать помощниками. Именно так называют людей, оформивших опеку над пожилым человеком. Брицыны решились на этот шаг, не сомневаясь в том, что справятся. Домик Екатерины Ивановны расположен неподалеку от их усадьбы. Всю жизнь соседи, они знают друг о друге все.

- Сейчас уж, слава Богу, на сотый десяток вышла наша баба Катя, 92 года - это немало, - рассказывает Светлана. - Она суперповар, 46 лет кашеварила в колхозе. Когда я в школе училась, она нам борщи варила, да такие, что за уши от тарелки не оттащишь.

Екатерина Ивановна устроилась работать поваром в тракторную бригаду в 14 лет. Тогда как раз шла война с фашистами, и всем досталось горя полной мерой. Катя бросила школу и подалась в кухарки. Бывало, что приходилось готовить полноценные обеды из трех блюд на 200 человек. За работой время пробежало быстро, с семьей у Катерины не сложилось, хотя пожилые односельчане до сих пор помнят, что была она на редкость хороша. Но война забрала тогда много женихов, оставив даже самых хороших девчат без надежды выйти замуж. Есть у Екатерины Ивановны брат, но живет он в Челябинске, так что общаются они только по телефону. И маяться бы пожилой женщине в одиночестве, но жизнь распорядилась иначе.

В доме Брицыных у нее своя комната, и она здесь на правах самого уважаемого члена семьи. А семья-то, между прочим, немаленькая. У Светы с Иваном есть сын и дочь, у них уже свои дети. Так что Екатерина Ивановна может считать себя прабабушкой. Она с нетерпением ждет мальчишек в гости, и самый счастливый день для нее, когда приезжают ребята.

- Баба Катя без дела сидеть не любит, - рассказывает Светлана. - Раньше она и цыплят кормила, и борщ варила, сейчас, конечно, годы уже не те. Зато песни мы и сегодня поем с ней на пару так, что соседи заслушиваются. Кстати, наша бабушка до сих пор делает зарядку, каждое утро по десять наклонов вперед и в стороны. Возможно, это один из секретов ее долголетия, но мне кажется, что тут самое главное характер. Она веселый, неунывающий человек. Нашлось у нас с ней и общее увлечение. Баба Катя - цветовод, я тоже. Теперь у нас вся усадьба в самых разных цветах, она со мной многими знаниями поделилась в этом деле.

По вечерам Брицыны любят смотреть кино, особенно передачи, где поют народные песни. А еще, по признанию Светланы, играют в карты. Причем баба Катя всегда подыгрывает. Кстати, в Тацинском районе за весь период действия закона организованы уже 44 приемные семьи. В основном у всех сложились теплые отношения, лишь однажды, когда помощник и подопечный не нашли общего языка, договор пришлось расторгнуть. Но все же такое случается редко. Средний возраст помощников - 51 год, а большинству подопечных - за девяносто. Прошлой осенью Светлане пришла в голову идея: неплохо бы знать основы оказания первой медицинской помощи. Обучение было организовано сельскими медиками, и теперь люди, принявшие к себе одиноких стариков, умеют не только измерить давление, но и при инсульте не растеряются.

Тем временем

С 2010 года в Ростовской области появилось более сотни семей, где один из ее членов - пожилой человек, взятый под опеку. Сейчас на Дону 57 таких семей. Наиболее активно эта работа проводится в Тацинском районе.

По словам министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, организовать приемную семью с пожилыми и инвалидами может совершеннолетний дееспособный гражданин, зарегистрированный на территории региона и оформивший патронат. Принять можно до четырех человек, нуждающихся в заботе. Для этого необходимо обращаться в органы социальной защиты населения муниципальных образований. Ежемесячное денежное вознаграждение за организацию приемной семьи составляет 1117 рублей. Доплата в сельской местности - 243 рубля и по 486 рублей за второго и последующего подопечного. Ежегодно на создание приемных семей из областного бюджета выделяется более 900 тысяч рублей. Кстати, в Законодательном собрании Ростовской области обсудили, как расширить перечень мер поддержки людей, которые заботятся об одиноком старике или инвалиде.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев отметил, что одна из основных проблем - размер пособия, которое выплачивается семье, принявшей инвалида или пожилого человека.

- Надо понять, почему такая форма социальной работы, как приемная семья для пожилого человека, не настолько распространена, - сказал Михалев. - Содержание пенсионеров и инвалидов в доме инвалидов обходится государству в 20 тысяч рублей в месяц. А оплата жизни в приемной семье сейчас - 1117 рублей. Это несоизмеримые средства, и парламентарии считают, что именно невысокий уровень денежной выплаты препятствует созданию приемной семьи. В других субъектах такие выплаты выше, чем на Дону. Кроме того, я считаю, что необходимо предусмотреть и индексацию этой суммы.

Три наивных вопроса о приемных семьях для стариков

Обязан ли приемный дедушка отдавать пенсию своему попечителю?

Ответ: Когда заключается трехсторонний договор между управлением соцзащиты, подопечным и помощником, в нем оговаривается, что содержание подопечного осуществляется за счет его собственных средств, но не более 75 процентов от имеющихся у него доходов. Так что пенсия подопечного идет на его содержание именно в таком соотношении.

Как приемный дедушка может распорядиться своим собственным домом, пока живет в приемной семье?



Ответ: Приемная семья может проживать на территории как подопечного, так и помощника. На каждого человека должно приходиться не менее десяти квадратных метров. Специальная комиссия определяет, пригодно ли для этого жилье подопечного и помощника. Обязательным условием является совместное проживание. А что семья будет делать с освободившимся жильем, это они решают сами.

Может ли пожилой человек оставить наследство приемной семье?



Ответ: По поводу наследства подопечного в договоре нет никаких особых требований и условий. Люди договариваются об этом сами. Единственное, помощник должен заботиться об имуществе подопечного.