На Кубани у черных копателей изъяли монеты XVIII века

Правоохранители передали в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына изъятые у черных копателей монеты.

Самая ранняя из них датирована 1735 годом, "новейшая" же изготовлена в 1916-м. Все монеты общегосударственного образца, сделаны из меди в технике чеканки.

- В рамках оперативных мероприятий, направленных на пресечение разрушения памятников археологии в Усть-Лабинском районе, изъятые у грабителей предметы переданы в музей Фелицына для научной обработки и хранения, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

На некоторых монетах присутствуют отличительные знаки минцмейстеров (управляющих денежным переделом) и обозначения Петербургского, Екатеринбургского и Колыванского монетных дворов.

На лицевой стороне монет периода царствования императрицы Елизаветы Петровны и императора Николая I имеются изображения вензелей царствующих особ. На остальных предметах - рисунок герба Российской империи.

На оборотной стороне (также, как и на сегодняшних) обозначен номинал в цифровой или словесной форме либо находится изображение герба Москвы. Ребро представлено гладким, сетчатым или рубчатым рисунком.

Монеты планируют использовать для выставок, посвященных эпохе правления российских императоров и развитию монетной системы.