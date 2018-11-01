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01.11.2018 10:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По Крымскому мосту за октябрь проехали 52 тысячи грузовиков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

С первого октября, когда было разрешено движение грузовых автомобилей более трех тонн по Крымскому мосту, по нему проехали 52,4 тысячи большегрузных транспортных средств. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
По Крымскому мосту проехали три миллиона автомобилей

Всего в октябре по мосту проехали в обе стороны 287 тысяч легковушек, автобусов и грузовиков, таким образом, большегрузы занимают 18 процентов в общем трафике. Среднесуточный трафик - 9,26 тысячи машин, в том числе 1,7 тысячи грузовиков. Движение в сторону Тамани и Крыма распределяется равномерно.

Напомним, с момента открытия движения по мосту (16 мая 2018 года) по нему уже проехали 3,059 миллиона машин.

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