По Крымскому мосту за октябрь проехали 52 тысячи грузовиков

С первого октября, когда было разрешено движение грузовых автомобилей более трех тонн по Крымскому мосту, по нему проехали 52,4 тысячи большегрузных транспортных средств. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Всего в октябре по мосту проехали в обе стороны 287 тысяч легковушек, автобусов и грузовиков, таким образом, большегрузы занимают 18 процентов в общем трафике. Среднесуточный трафик - 9,26 тысячи машин, в том числе 1,7 тысячи грузовиков. Движение в сторону Тамани и Крыма распределяется равномерно.

Напомним, с момента открытия движения по мосту (16 мая 2018 года) по нему уже проехали 3,059 миллиона машин.