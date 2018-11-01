Почти 17 лет садоводы Партенита не могут оформить документы на обрабатываемые ими земельные участки. Люди прошли десятки судов вплоть до Европейского по правам человека, оббили пороги местных и республиканских органов власти, измотали нервы, подорвали свое здоровье, но справедливости так и не добились.

Яблоньки пришлись не ко двору

- Это дерево я посадил, когда был еще молод, - говорит пенсионер, председатель СНТ "Рассвет" Владимир Тарасов, показывая участок. - Смотрите, как оно выросло. Вот тут яблоньки. А дальше кусты с перцами, помидорами, огурцами.

Тарасов доводит нас до теплицы и предлагает попробовать собственноручно выращенные овощи. Но первое, что бросается в глаза, когда заходишь на участок, - совсем не они. Отсюда открывается великолепный вид на побережье. Куда ни глянь - изумительная природа: с одной стороны - бескрайнее море, с другой - знаменитая гора Аю-Даг, с третьей - 25 гектаров парка Айвазовского. Именно близость к побережью, видимо, и стала отправной точкой для многолетних проблем садоводов.

В соответствии с законами Украины каждый гражданин мог получить бесплатно земельный участок. И власти действительно их выделяли. Только простым смертным зачастую доставались наделы где-нибудь на отшибе, а видовые дорогие земли находили более статусных владельцев.

- Раньше на этом косогоре росли виноградники совхоза-завода "Таврида", - рассказывает садовод. - Выращивать их на крутом склоне было сложно, и от этой идеи отказались. Тут образовалась свалка. Местные жители за свой счет ее разгребли и попросили руководство совхоза выделить землю под огороды. С этого все и началось. Потом земли перешли в собственность Маломаякского сельсовета. Он в 1999 году повторно выделил ее гражданам. Через некоторое время границы населенных пунктов снова изменились, и территория отошла Партениту.

В 2000 году местные жители создали садоводческое общество "Рассвет" и зарегистрировали его устав в Партенитском поссовете. Он передал "Рассвету" в коллективную собственность фактически занимаемые участки (3,43 гектара), а правление СТ закрепило за садоводами конкретные наделы. Но спустя некоторое время поссовет отменил свое решение. Садоводы обратились в Алуштинский городской суд, и тот встал на сторону граждан. "Обязать Партенитский поссовет выделить Тарасову В. И. земельный участок 0,096 га для ведения индивидуального садоводства с последующей выдачей государственного акта", говорится в решении суда. Но это решение, как и многие другие, исполнено не было. Чиновники находили десятки предлогов, чтобы не выдавать документы на землю. Граждане утверждают, что это делалось намеренно.

"Теперь живу в сарае"

Тем временем, по словам Тарасова, с помощью чиновников была создана одноименная садоводческая организация, которая удивительно быстро получила все правоустанавливающие документы. И в 2005 году стала не просто садоводческим товариществом, а уже потребкооперативом по строительству и эксплуатации дачного поселка с земельным участком 4,4 гектара. Более того, поссовет даже разрешил новым владельцам разместить на участке дачный район. Между садоводами и новыми владельцами развернулась настоящая война. С ночными набегами, сносом построек, оскорблениями и драками.

- У нас были садовые домики, их разрушили, - сетует пенсионер. - На меня и моих односельчан нападали. У меня есть заключение из поликлиники о сотрясении головного мозга, ушибах.

Его слова подтверждает коренной крымчанин Николай Аникушин, который обрабатывал землю с 1985 года.

- На участке был дачный дом, в котором я жил. При Украине его снес Отдел государственной исполнительной службы, - говорит местный житель. - Я обратился в суд, и он признал незаконными действия исполнительной службы. Но что с того? Никто мне ущерб не компенсирует. Теперь живу в сарае.

Две тысячи евро сатисфакции

Все эти годы между местными жителями, новыми владельцами, органами власти идут судебные тяжбы. Одни суды обязывают выдать садоводам документы о праве собственности, другие - освободить участки. Глава СНТ "Рассвет" дошел даже до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). И 12 декабря 2013 года он принял решение в пользу садовода: Украина должна была в течение трех месяцев исполнить решение и выплатить Тарасову две тысячи евро сатисфакции. Этого сделано не было.

Более того, ситуация запуталась еще сильнее: 27 декабря 2013 года дачники с поссоветом "по взаимному согласию" расторгли договор на землю, и все 38 наделов депутаты выделили киевлянам, мариупольцам и другим жителям Украины. У некоторых из счастливчиков оказались такие же фамилии, как у известного украинского олигарха и чиновников. В местной администрации не на диктофон говорят, что эта схема известная и не бесплатная.

Тем временем до поссовета дошла информация о решении ЕСПЧ - оно поступило чиновникам в разгар "майдана" - 18 февраля 2014 года. В тот момент органы местного самоуправления в Крыму временно были лишены права самостоятельно выделять землю. Они стучались с этим вопросом в Совмин, но в правительстве было не до того. В марте алуштинские власти ликвидировали Партенитский поссовет. Горсовет стал его правопреемником. Сюда решение ЕСПЧ на исполнение не поступало. Формально нынешние чиновники не виноваты и ничего сделать не могут.

"Ситуация неординарная"

За это время украинские владельцы успели оформить документы и даже перепродать свои участки россиянам, а те получить право собственности. Садоводы возмутились: в Госкомрегистре РК не соблюдают законы и недостаточно проверяют документы.

Как пояснили в Госкомрегистре, его специалисты обязаны проверять юридическую силу документов, а не давать правовую оценку действиям органов местного самоуправления. В то же время судебные решения не устанавливают право собственности на участок. И чтобы участок был зарегистрирован, необходимо исполнение решения суда органом местной власти. В Алуштинской администрации "РГ" пояснили, что сейчас это нереально, так как официально наделы принадлежат другим людям.

- Ситуация неординарная, - комментирует начальник управления земельных отношений алуштинской администрации Евгений Качаев. - Виноват поссовет. Когда депутаты принимали решение на сессии, они ведь знали о реальном положении дела. Теперь это собственность частных лиц. Мы на стороне местных жителей, но ни постановлением, ни росчерком пера не можем решить вопрос. Оформление спорных участков возможно только после прекращения права собственности других лиц через суд. В таком споре администрация Алушты в рамках закона, естественно, будет поддерживать "Рассвет".

Пока садоводы ходят по замкнутому кругу, новые владельцы хотят распоряжаться купленной землей. Они подают в суды и выигрывают. В соответствии с их решениями партенитцы должны снести все постройки и убраться с территории. Местные жители говорят, что такого унижения, как им приходится терпеть, они за свою жизнь не испытывали.

Люди уже слабо верят, что добьются справедливости. Просят федеральные структуры обратить внимание на проблему и способствовать ее решению как можно скорее. Иначе, в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья, подорванного беспокойными ночами и судебными разбирательствами, некоторые могут и не дождаться ее решения.

Позиция властей

Уже не зная, в какие двери стучать, партенитцы стали писать письма в крымское правительство. Оттуда в 2017 году за подписью ныне находящегося под следствием зампреда Совмина Виталия Нахлупина пришел длинный и бессмысленный ответ. Чиновники согласились с необходимостью выполнения решений судов, в том числе и европейского, рассказали о том, какие власть принимает новые полезные законы, и... ничего не ответили по сути. Таких отписок у партенитцев десятки. Пожаловавшись в прокуратуру на неисполнение решений судов, бездействие правоохранительных и иных органов власти, они получили ответ: "Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не усматривается".

Комментарий

Галина Огнева, глава администрации Алушты:

- Сначала местные власти выделили участки одним людям, потом другим, некоторые участки уже перепродали. Это все сделал Партенитский поссовет при Украине. В данный момент первичных документов у кооператива "Рассвет" нет. Единственный выход из сложившейся ситуации - это суды. Ведь в тех случаях, когда у людей есть документы, мы со своей стороны их дооформляем. А тут мы этого сделать не можем. Дело не в администрации или республиканской власти, тут проблема в прошлом....