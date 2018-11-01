После ноябрьской трагедии 2010 года станица Кущевская приобрела репутацию чуть ли не криминальной столицы Кубани. С тех пор в общественном сознании она стала ассоциироваться исключительно с негативом, что очень удручало местных жителей. Ведь они любят свою малую родину, гордятся ее славной историей, сегодняшними успехами земляков и очень стараются избавить родную Кущевку от доставшегося от банды Цапков негативного имиджа. Корреспонденты "РГ" убедились, что у них это получается.

Задание от читателей

У "Российской газеты" в районе много друзей, причем приобрели мы их достаточно давно - еще в 2005 году, когда впервые написали о том, как распоясавшиеся молодчики держат в страхе местную молодежь. Это были те самые "цапки", о которых спустя пять лет узнали все. После этого вспомнили разоблачительные статьи "РГ" и начали разбираться, почему в свое время они не заставили местных силовиков пресечь деятельность бандитов. Люди тогда поверили журналистам, и это доверие дорогого стоит. Сначала на газету стали подписываться фермеры, которым редакция помогла защитить поля от захвата, потом они начали оформлять подписные сертификаты на земляков, передавших им в аренду свои земельные наделы. И вышло так, что теперь постоянные читатели "РГ" есть на всех здешних хуторах и в станицах.

Когда встречались с ними, сельчане просили чаще рассказывать о "хорошем": "Среди наших земляков много просто замечательных людей, которыми гордится не только Кубань, но и вся Россия. Вот и напишите об этом". И не просто предлагали темы, но и показывали удивительные места своей малой родины. В результате по их просьбе в свое время рассказали об акции "Народный герой", которую придумали журналисты радиостанции "Авторадио - Кущевская" и местного еженедельника "Кущевская - наше время" ("Хватит быть Кущевкой", "РГ" от 09.01.2014). Они в течение года рассказывали о своих земляках, жизнь и поступки которых могли бы стать примером для других. А в декабре 2013 года предложили своим читателям и слушателям вместе выбрать людей, прославивших и удививших Кущевскую - поистине народных героев.

В их число вошли 15 кущевцев. СМС-голосование продолжалось в течение недели, и в канун Нового года на украшенном гирляндами фирменном автомобиле Дед Мороз и Снегурочка с подарками отправились к победителям. Репортажи о награждении были самыми ожидаемыми для станичников.

- Такие праздники объединяют народ и создают позитивное настроение, - убеждена продюсер "Авторадио - Кущевская" и учредитель газеты "Кущевская - наше время" Алена Архарова. - Поэтому мы решили чаще рассказывать землякам о том, что рядом с ними живет очень много хороших людей, чтобы и другие поверили в себя, в свои силы.

Имя боевое, имя трудовое

А недавно здесь с размахом отметили 94-ю годовщину основания района и 224-е именины столичного сельского поселения - станицы Кущевской. Праздник продолжался два дня. Корреспонденты "РГ" старались везде побывать и все увидеть своими глазами.

На открытии обновленной Доски почета поздравляли тех, кто внес большой вклад в развитие района. Их определили в ходе поисково-просветительской экспедиции "Имя Кущевского района", проходившей во всех 74 населенных пунктах. Сначала праздники, на которых представляли трудовые, воинские династии и чествовали лучших земляков, состоялись в 12 сельских поселениях. Затем комиссия определила самых достойных в различных номинациях - "Имя боевое" (а также трудовое, духовное, патриотическое), "Человек слова и дела". В итоге решили поместить на Доске почета 24 портрета людей, которыми гордятся кущевцы. В числе лучших жителей района - председатель Совета ветеранов Кисляковского сельского поселения Раиса Кущий, врач-педиатр высшей категории Ольга Сорокотяга, отец Николай (Запорожец), построивший в станице Кущевской уникальный храм, заслуженный работник культуры Кубани Юрий Чернокнижников, ветеран Великой Отечественной войны полковник авиации в отставке Александр Мефодьевич Клименко. Памятные знаки самим номинантам или их родственникам вручали глава района Илья Гузев и председатель районного Совета ветеранов Алексей Ананич.

- Отрадно, что кущевцев, достойных районной Доски почета, значительно больше, - сказал он. - Наша экспедиция продолжается: на следующий год назовем имена новых номинантов, которым также вручим памятные знаки, а их портреты будут помещены на Доску почета. Важно, чтобы молодежь равнялась на людей, каждый из которых - достойный пример для подражания.

Среди выходцев из Кущевской есть даже крупные военачальники. Ракетные войска стратегического назначения РФ возглавляет генерал-полковник Серей Каракаев - его фотография появилась на Доске почета в родной станице, а памятный знак был вручен отцу командующего - Виктору Ивановичу Каракаеву.

- У нас в семье все военные - и дед, и отец, и внук, - сказал он. - Я, правда, на флоте служил, а вот Сергей стал ракетчиком. Он у меня человек надежный, поэтому за ракетный щит страны лично я спокоен. Когда сообщил сыну, какой чести удостоили его земляки, он просил передать всем поклон и благодарность.

Портреты ныне живущих и уже ушедших от нас жителей района теперь рядом. Открывает кущевскую галерею славы Евгений Шакун из станицы Кисляковской, признанный "Человеком слова и дела Кущевского района". О добрых делах фермера уже писала "РГ". Земляки благодарны ему за помощь школам, лечебным учреждениям и спортивным командам. В прошлом году Евгений Андреевич за свои средства приобрел саженцы для станичного парка, заложенного в честь 80-летия Краснодарского края. Вскоре он трагически погиб, а парк, в котором теперь подрастают молодые деревца, стал живым памятником фермеру Шакуну. На торжественной церемонии памятный знак вручили его вдове, Валентине Алексеевне, возглавившей после смерти мужа крестьянское хозяйство. Сыновья Виталий и Евгений - ее надежная опора.

"Решили чаще рассказывать землякам о том, что рядом живет очень много хороших людей, чтобы и другие поверили в себя и в свои силы"

- Мы стараемся не подвести отца, - говорит Виталий. - Сделали все, что он намечал на этот год. Несмотря на сложные погодные условия, собрали самый высокий среди фермеров района урожай. Продолжаем создавать предприятия по переработке продукции, заканчиваем строительство пекарни и магазина. В ближайшее время планируем выпекать до 80 наименований хлебобулочных изделий. Будем кормить станичников качественной продукцией, поставлять ее в школы и детские сады.

- "Российскую газету" уже давно читают в нашей семье, - продолжает младший брат. - А несколько лет назад батя начал подписывать на нее наших пайщиков. Отца нет с нами уже почти полтора года, теперь мы продолжаем начатую им традицию. Буквально на днях оформили подписку на "РГ" и журнал "Родина" для библиотеки, обеих школ, администрации и, конечно, для пайщиков и ветеранов. Число пенсионеров растет, поэтому увеличивается количество подписчиков, за что мы постоянно слышим слова благодарности от людей.

Точки роста

Кущевский район входит в десятку лидеров по развитию экономики Кубани. По количеству пахотных земель он идет первым в крае, поэтому сельскохозяйственная отрасль здесь основная, но далеко не единственная, тем более что географическое расположение дает представителям местного бизнеса своеобразный карт-бланш.

- Кущевский район логистически очень удачно расположен, - убежден глава администрации Илья Гузев. - От нас до Ростова-на-Дону - 80 километров, до Краснодара - 200 километров, до Черноморского побережья - 400 километров, до Крыма, Кавминвод, Волгорада и Центрального Черноземья - от 500 до 600 километров пути. И тот, кто откроет здесь производство или складской комплекс, сможет без проблем поставлять свою продукцию во все регионы российского юга. Это точка роста, от которой мы намерены отталкиваться. В программе развития на три ближайших года предусмотрено освоение 21 инвестиционной площадки, что позволит нарастить внутренний региональный продукт до одного миллиарда 208 миллионов рублей и дополнительно привлечь 250 миллионов рублей в консолидированный бюджет района. А это - новые рабочие места, уверенность в завтрашнем дне, развитие инфраструктуры, а главное - повышение уровня жизни людей.

Илья Гузев во власть пришел из бизнеса, поэтому, как говорят местные жители, заточен на конечный результат. Десять лет нынешний глава руководил достаточно крупным местным предприятием, возглавлял районный депутатский корпус, а теперь стоит у руля всей Кущевки, которую часто называют "северными воротами" Кубани.

- Дороги на юг, в том числе к Черноморскому побережью, проходят мимо нас, - констатирует глава. - Через районные населенные пункты идет огромный поток туристов, которые останавливаются здесь на отдых, а порой и на ночлег. Поэтому по нам нередко судят обо всей Кубани. Стараемся не разочаровать их. Станичники занимаются в прекрасных споркомплексах, в райцентре построены замечательный стадион "Урожай", плавательный бассейн и Ледовый дворец, в котором выступают хоккейные команды из других регионов. Районная больница и школы постоянно пополняются новым оборудованием, есть средние учебные заведения, несколько вузов создали здесь филиалы, то есть после окончания школы можно, никуда не уезжая, получить профессию, чтобы потом остаться работать дома. И мы рады, что есть из чего выбрать: в Кущевском районе в последние годы открыли свои филиалы крупные российские холдинги, занимающиеся производством и переработкой сельхозпродукции, а также выпуском стройматериалов. С их участием намерены дальше развивать социальную инфраструктуру района. В ближайшие три года будут построены школа на 550 мест и детский сад на 150 мест, закуплены автобусы для школ. И еще запланировано множество небольших, но таких нужных дел, которые ждут жители всех наших населенных пунктов.

Удались именины

День рождения района объединили с празднованием Дня кубанского казачества, поэтому в Кущевскую прибыли восемь парадных расчетов Ейского отдела войска, а на центральной площади развернули подворья делегации из соседних районов. Участники молодежного казачьего клуба устроили яркое шоу, продемонстрировав приемы военной фланкировки с саблями и нагайками. Лучшим казачьим куренем был признан Кущевский, хозяева победили и в конкурсе среди творческих коллективов. На праздничной ярмарке можно было приобрести поделки народных умельцев и попробовать блюда кубанской кухни. В конкурсе-параде колясок, шляп и зонтиков было представлено 14 детских чудо-мобилей, а в дефиле шляп и зонтиков приняли участие более 80 кущевских модниц.

Кульминацией череды праздничных мероприятий стала торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса народных достижений "Сделано в Кущевской", который при поддержке администрации района проводила еженедельная газета "Кущевская - наше время" и "Авторадио - Кущевская".

"Кому многое дается, с того и спрос особый, - считает Виктор Девтерев. - Человек успешный и сильный обязан помогать слабому и беззащитному"

- Когда мы его объявили, то сами не ожидали такого мощного отклика от жителей, - говорит Алена Архарова. - Поступили свыше 70 работ, причем каждая из них по-своему уникальна. Победителей определило народное онлайн-голосование, в котором участвовало около шести тысяч человек.

Самым ярким достижением жители района признали телескоп, который своими руками собрал 72-летний Виктор Глебов. Он с детства любил смотреть на звездное небо, а став взрослым, научился ориентироваться по планетам и много лет мечтал смастерить телескоп. К 60 годам Глебов исполнил свою мечту, установив на крыше гаража в станице 100-килограммовую конструкцию, собранную из подручных средств. Зеркала покрывал серебром в эмалированном тазу, объектив вручную изготовил из толстого стекла, а трубу сделал из трех газовых баллонов. И теперь ясной ночью "кущевский Кулибин" наблюдает с крыши своего гаража за Марсом и Юпитером, рассматривает лунные кратеры, вулканы и кольца.

Виктор Глебов стал обладателем главного приза конкурса "Сделано в Кущевской" - сертификата на 50 тысяч рублей. Всего же награды были вручены в 12 номинациях, в том числе шестилетнему Андрюше Горловичу. С рождения у мальчика нет рук, но он занимается лепкой, аппликацией, замечательно рисует. Участники голосования высоко оценили юного конкурсанта, удостоив его второго места. На церемонии награждения Андрюше рукоплескали сотни людей, собравшихся на вечерней площади. Маленькому художнику подарили большой HD-телевизор, а также вручили специальный приз "За волю и мужество" от концерна "Покровский" - 25 тысяч рублей. И еще несколько победителей конкурса передали Андрюше свои подарочные сертификаты. А когда у мальчика на сцене спросили, чего бы он хотел больше всего на свете, Андрюша ответил: "Чтобы все у всех было хорошо!"

Церемонию награждения Алена Архарова провела вместе с главой района. Подводя итоги, Илья Гузев заявил, что завершившийся конкурс дал старт большому проекту "Сделано в Кущевской" и выразил надежду, что придет время и это станет узнаваемым брендом.

С шашками на танки

Визитной карточкой Кущевской является памятник "Казакам-гвардейцам" - участникам четвертого Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Скульптуру всадника на вздыбленном коне установили еще в 1967 году на выезде из станицы. Ее видят все, кто едет по федеральной автотрассе М4 "Дон". Ежегодно второго августа здесь отмечают День кущевской атаки. Тогда, знойным летом 1942 года, гитлеровцы рвались к Сталинграду, кубанскому хлебу и кавказской нефти. Задержать врага любым способом хотя бы на сутки и дать возможность частям Красной армии, отступившим за Дон, подготовить оборону было приказано 7-му казачьему кавалерийскому корпусу. Но они задержали фашистов на трое суток. Свыше двух тысяч казаков полегло в Кущевской битве, но противник понес многотысячные потери. В дневнике убитого вражеского офицера была найдена такая запись: "Перед нами встали какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. Живым отсюда не выбраться".

Кущевское сражение историки зачислили в разряд важных событий ВОВ. За скульптурой всадника на вздыбленном коне теперь целое поле казачьей Славы - мемориал истории казачества, часовни, подворье с предметами казачьего быта и хуторских построек. Музей был создан в 2008 году, а вскоре заговорили о том, что стоит по-особому отразить в современной истории подвиг казаков-кавалеристов, смявших под Кущевской механизированные и танковые колонны немцев. Тогда был поднят вопрос о присвоении Кущевской звания станицы воинской казачьей славы. В России есть города-герои и города воинской славы, а вот сельским поселениям таких званий не присваивали еще никогда. По мнению местных жителей, кубанская Кущевка - в числе первых претендентов на это звание.

Под покровом храма

Главная архитектурная достопримечательность Кущевской - храм Иоанна Богослова. Он упоминается во всех справочниках и считается самой большой церковью в честь этого святого в России. Историю создания пятиглавого храма почти с 60-метровой колокольней и восемнадцатью фасадными колоннами многие считают чудом и божьим промыслом. Это чудо было воплощено в 1996 году руками станичников под руководством первого настоятеля храма - протоиерея Николая Запорожца. "Во все времена церкви долго строили - от 20 до 60 лет, - говорит он. А эту мы своими руками за четыре года осилили - в жуткую инфляцию, без финансовых вливаний, спонсоров, без помощи специалистов. Это ли не чудо!"

Рассказывают, что отцу Николаю пришлось стать и сварщиком, и плотником, и каменщиком, а прихожане буквально по кирпичику складывали стены. По сути, это была народная стройка, а первый отец Николай стал настоящим народным героем.

Принципы Девтерева

"ДВВ-Агро" - одно из самых эффективных сельхозпредприятий Кущевского района. Возглавляет его Виктор Девтерев, депутат и меценат. Здесь ценят не только предпринимательский талант, но и поразительную щедрость успешного земляка. Без поддержки "ДВВ-Агро" не обходятся дни станицы, выпускные вечера, спортивные соревнования, праздники и памятные даты. По его инициативе была оказана финансовая поддержка на операции 60 больным детям. Приходить на помощь страждущим, без сомнения, его кредо.

- Я считаю это своей миссией, - признается Виктор Владимирович. - Жизнь устроена так, что кому многое дается, с того и спрос особый. Человек успешный и сильный просто обязан помогать слабому и беззащитному. Лично меня никогда не оставляют равнодушным проблемы детей. У самого их трое, все, слава Богу, сыты, здоровы, ни в чем не нуждаются. В стремлении помогать другим всегда нахожу поддержку своей семьи. Уверен, что это идет во благо, в том числе и моим детям.

В прошлом году Виктор Девтерев в номинации "Меценатство" стал победителем краевого конкурса "Имя Кубани", посвященного 80-летию Краснодарского края. А теперь в родном районе при его участии и поддержке проходит не один, а несколько подобных конкурсов. А еще и растут ряды друзей "РГ".

- Я хочу, чтобы мои земляки получали информацию из надежных источников, каким я считаю "Российскую газету", - говорит он. - Поэтому подписываю на "РГ" школы, библиотеки и ветеранов. Приятно потом слышать от людей благодарность.

Станица пела и плясала

В честь станичных именин для жителей Кущевской выступили победители "Битвы хоров" и участники шоу "Голос" на "Первом канале" Элина Чага и Таисия Подгорная. Юные певицы, обе, кстати, кущевские землячки, исполнили композиции из своего репертуара, а зрители им подпевали. В конце выступления Элина Чага позвала всех желающих на сцену и устроила фотосессию. Музыкальные поздравления для станичников подготовили и другие творческие коллективы Кубани, а также популярная группа "Премьер-министр". Завершились кущевские именины масштабным праздничным салютом.

Третья вахта

Добровольцы из Кущевской помогают пострадавшим от стихии. Казачьи отряды и волонтеры из Кущевского района в числе первых прибыли в пострадавший от сильнейшего наводнения город Хадыженск. Около сотни человек, сменяя друг друга, третий день трудятся здесь под руководством главы муниципалитета Ильи Гузева. Они расчищают завалы и помогают ликвидировать последствия подтопления в детских садах, школах и других социально значимых учреждениях.

