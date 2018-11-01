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01.11.2018 20:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Адыгее девушка заплатила 340 тыс рублей, чтобы отдать в приют котенка

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Жительница столицы Адыгеи погасила долг сообщества "Бездомные животные Майкопа" в размере 340 тысяч рублей, который волонтеры накопили перед ветеринарной клиникой города. Девушка сделала это взамен на просьбу забрать у нее котенка, найденного на улице, сообщает ТАСС со ссылкой на администратора группы.

Россияне оказались самыми большими фанатами кошек

Информация о поступке студентки была опубликована в соцсетях 29 октября. Как говорится в сообщении, за несколько дней до публикации к волонтерам обратилась девушка и попросила взять под опеку бездомного котенка, найденного ею на улице. Однако к этому моменту у сообщества накопился долг в размере 340 тысяч рублей перед ветеринарной клиникой, а собак и кошек на передержке находилось порядка 100, поэтому активисты вынуждены были отказать в просьбе. Девушку это не смутило, и она предложила оплатить долг сообщества перед клиникой.

- Тогда девочка поехала и погасила весь наш долг в сумме 340 тысяч рублей, - цитирует ТАСС администратора группы Зилю Степанову.

По данным агентства, девушка приехала в клинику вместе с молодым человеком. Известно, что пожелавшая остаться неизвестной студентка учится и живет в Майкопе. Она пояснила, что дома с ней живут два кота, и больше животных она содержать не может. Родители знают о ее поступке.

Волонтеры добавили, что котенка, благодаря которому их долг был погашен полностью, назвали "Золотой". Он сейчас находится в ветклинике на лечении, после чего будет передан на кошачью передержку. Сейчас ему подыскивают хороших хозяев.

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