В Астрахани в результате ДТП с маршруткой пострадали пять человек

В Астрахани в результате столкновения автомобиля Toyota Corolla и маршрутного такси №4С пострадали пять человек. Из них четверо госпитализированы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД, авария произошла по вине 35-летнего водителя легкового автомобиля. При повороте налево он не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Fiat Ducato с пассажирами.

От удара легковую машину отбросило на металлическое ограждение, и водитель сломал несколько ребер. В маршрутке четыре человека получили травмы, переломы, рваные раны и ушибы.

По факту аварии сотрудники полиции проводят административное расследование.