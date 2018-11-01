В Калмыкии возродили древний музыкальный инструмент

Мысль вернуть ечин из небытия появилась у преподавателя музыки Эльвига Дорджиева еще в студенческие годы, когда он учился в белорусской консерватории имени А. В. Луначарского, сейчас это академия музыки.

- Меня всегда интересовали старинные народные инструменты, особенно калмыцкие, в консерватории этот интерес вспыхнул с новой силой, - рассказывает Эльвиг.

- В XII - XIII веках кочевники-ойраты играли на ечинах, которые отдаленно напоминали цимбалы. Инструмент пришел к нам, по всей видимости, из Китая, там он назывался янчин. В этом слове соединены два иероглифа: "струна" и "дерево". Ечин был далеко не в каждой семье, обладать им мог только богатый род, ведь он сделан из особых пород деревьев, а в степи дерево - редкость. Кроме того, ечин большой и довольно тяжелый.

Может, поэтому, а может, и по другим причинам ойраты забыли этот инструмент. Эльвиг расспрашивал о ечине историков и музыкантов, пытался получить хоть какую-нибудь информацию в библиотеках. Однажды ему повезло, он нашел тоненькую брошюрку с мутной фотографией: трапециевидный корпус, струны и палочки. Это и был старинный ечин. Однако более подробных сведений о нем в книжке не оказалось. Дорджиеву пришлось засесть за теорию, он изучил физику звука, геометрию музыкальных инструментов. Одним словом, попытался гармонию поверить алгеброй. Год за годом Эльвиг терпеливо искал верные пропорции, подбирал породы дерева и специальный лак. Пролетело пять лет, прежде чем он представил в консерватории первый ечин.

Со своими чертежами Эльвиг поехал в город Борисов, на фабрику музыкальных инструментов. В цимбальном цехе и появился на свет ечин. На фабрике сделали несколько партий инструментов, все они разошлись по музыкальным школам Калмыкии. Люди с удивлением прислушивались к звукам, которые несколько веков назад слышали их предки. Диапазон звуков был столь широк, что исполнять можно было не только народные произведения, но и классику. Так в республике появилась и быстро набрала популярность школа игры на ечине.

Однако пришли другие времена, фабрика закрылась. Возможно, древний инструмент вновь был бы забыт, но тут помощь предложил молодой инженер Дорджи Горяев.

- Эльвиг Николаевич, зная мою любовь к дереву, пришел ко мне с чертежами ечина, - рассказал Дорджи. - И я загорелся, мне стало интересно, получится ли создать ечин, ведь таких возможностей, как на фабрике, у меня нет. Мы произвели новые расчеты с помощью компьютерных технологий. Для ечина нужны специальные породы дерева, колки и струны пришлось заказывать в Германии.

Сегодня Дорджи Горяев - единственный в республике мастер ечинов, и от желающих заказать у него инструмент нет отбоя. Талантливого мастера решили поддержать в министерстве культуры республики и выделили грант в размере 250 тысяч рублей по программе поддержки народных промыслов. На эти средства он приобрел оборудование, позволившее быстрее и качественнее выполнять работу. Теперь на изготовление ечина уходит 2 - 3 месяца.

Кстати, недавно ечин, изготовленный из кавказской резонансной ели и белого клена, был представлен на выставке народных художественных промыслов России в Москве.