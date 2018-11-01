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01.11.2018 11:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали военные учения Украины опасным бряцанием оружием

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Намерение Украины закрыть воздушное пространство над Черным морем ради проведения военных учений на Херсоне власти Крыма назвали опасным бряцанием оружием. Об этом заявил председатель комитета Госсовета по межнациональным отношениям РК Юрий Гемпель.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Украинским политикам надо бы задуматься, чем заканчивается такое бряцание оружием у границ России, - заявил Гемпель РИА Новости. - Хотелось бы предостеречь киевские власти от эскалации напряженности, тем более что мы помним, чем обернулись аналогичные учения в 2001 году, когда над Черным морем украинские военные сбили российский авиалайнер.

В то же время Гемпель акцентировал внимание на способности российской армии отразить любую агрессию со стороны недружественных стран.

- Украинские военные по уровню своего мастерства напоминают обезьяну с гранатой. Поэтому подобные учения несут прежде всего опасность для самой Украины, - подчеркнул Гемпель.

Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский предупредил об испытаниях управляемых ракет в Херсонской области. Ради этого воздушное пространство над морем будет закрыто​​​.

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