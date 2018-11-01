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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вернули коридор

Собственники в суде добились права заходить в квартиры с парадного входа
Текст: Юлия Браилова (Симферополь)
Верховный суд РК обязал предпринимателей демонтировать металлическую перегородку на лестничной площадке общего пользования в многоквартирном доме на улице Пушкина, 7, в Симферополе. Это незаконное сооружение мешало жителям попадать в свои квартиры через парадный вход.

О спорной ситуации вокруг общедомовой недвижимости "РГ" рассказывала в статье "Битва за чердак" от 29.03.2018 года. Еще при Украине в старом жилом доме на третьем этаже часть владельцев, сдающих свои квартиры в аренду под офисы, для удобства предпринимателей металлической перегородкой закрыли общий коридор. Тем самым перекрыли проход на этаж к четырем квартирам. С тех пор жильцы, в основном пенсионеры, попадают домой с заднего двора - по деревянной лестнице. К тому же эта металлическая перегородка, на которую у бизнесменов нет разрешительных документов, могла стать непреодолимым препятствием в случае пожара.

Фото: Илья Изотов/РГ
Чем грозит крымчанам незаконная перепланировка квартир

Обращения жильцов во всевозможные инстанции не давали результата, хотя все квартиры в доме приватизированы, и по закону коридор является общей собственностью жильцов. А пользование общим имуществом не должно нарушать права и интересы собственников. В 2013 году и коммунальное предприятие "ЖЭО Центрального района Симферополя" обращалось в суд с исковым заявлением о демонтаже перегородки, но тогда суд отказал.

После возвращения Крыма в состав РФ в 2018 году в суд обратилась управляющая компания - МУП "Центральный жилсервис". Центральный районный суд Симферополя вынес решение в его пользу. Предприниматели подали апелляцию. И Верховный суд РК постановил демонтировать перегородку, устранить повреждения на стенах, потолке и на полу после демонтажа, освободить помещение лестничной площадки от строительного мусора. И вот теперь, по словам жителя дома Александра Манькова, предприниматели уже начали демонтировать железные перегородки.

В Крыму собственникам дома заплатят за незаконное использование фасада

В Крыму много случаев захвата общедомового имущества и не только предпринимателями. В 1990-е годы городские власти вносили помещения общего пользования (чердаки, подвалы, колясочные) в реестр муниципального имущества. Из-за этого жильцы не могут эффективно управлять домами, сдавать подвальные помещения в аренду, а полученные средства направлять на общедомовые нужды. А также проводить капремонты - новые хозяева не пускают их в подвалы.

Решить эту проблему можно в судебном либо внесудебном порядке - создать межведомственные рабочие группы и проверить законность отчуждения имущества.  Муниципалитеты могут добровольно возвращать общедомовое имущество или собственники вынуждены добиваться правды через суд. По первому пути пошла Евпатория. Недавно администрация города приняла решение вернуть жильцам шесть подвалов в многоквартирных домах. Эти помещения исключат из реестра муниципального имущества.

Кстати

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, жильцам многоквартирного дома принадлежат на праве общей долевой собственности межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы. Отчуждение этих помещений возможно только при стопроцентном согласии всех собственников.

Власть Право Жилищное право Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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