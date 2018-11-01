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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От ворот поворот

Таганрожцы благоустроили свой двор и установили ограду, которую теперь по решению суда придется снести
Текст: Ирина Варламова
Российская газета - Неделя - Юг России №7709 (246)
Благодаря масштабному проекту благоустройства придомовых территорий, у жильцов появилась реальная возможность сделать свой двор гораздо комфортнее. Ведь львиная доля средств идет из федерального и областного бюджетов. Постепенно преображаются некогда унылые и неухоженные городские кварталы. Но случаются и досадные казусы.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Жильцы установили вокруг двора изящную металлическую ограду, которая обошлась в полмиллиона рублей. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Жильцы установили вокруг двора изящную металлическую ограду, которая обошлась в полмиллиона рублей. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Ушли из ансамбля

В самом центре Таганрога, на Октябрьской площади, рядышком стоят три многоэтажки. Долгие годы жильцы пользовались общими мусорными жбанами и ходили одними и теми же разбитыми дорожками. Но год назад жители дома № 4 стали участниками программы благоустройства и навели у себя во дворе идеальный порядок - сейчас это резиденция с аккуратными газонами, коваными скамьями и столом, парковкой и детской площадкой. Чтобы сохранить красоту, граждане установили вокруг двора изящную металлическую ограду, которая обошлась в полмиллиона рублей. И если в других домах домофонами оборудованы входные двери, в этом доме - ворота. То есть без приглашения сюда не попадешь.

Фото: Андрей Андреев/РГ
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Это очень рассердило жильцов двух других домов, № 33 и № 35, чьи подъезды также выходят в этот двор. Был единый архитектурный ансамбль, а тут раз - и соседи отгородились.

- Мы предлагали жильцам этих двух домов вместе с нами участвовать в программе благоустройства, но они отказались. Конфликт начался еще на этапе строительства. Потом, когда двор был огорожен, посыпались вопросы: почему мы не можем отдыхать на общей территории? - рассказывает член совета дома № 4 Наталья Назарова. - Доходило до смешного. Как-то в соседский мусорный контейнер сотрудница банка выбросила утилизированные документы. Так недоброжелатели перебросили всю эту кипу изрезанных бумаг к нам во двор. Летом стали обрывать разросшиеся на изгороди вьюнки. Объясняли тем, что растения загораживают свет.

Но потом стало не до смеха. "Отгороженные" соседи обратились в суд с требованием снести забор и вернуть мусорные контейнеры в центр двора. И сейчас жильцы дома № 4, вместо того чтобы отдыхать на красивой площадке, треплют нервы из-за дворовых разборок. Активисты показывают мне кипы документов, среди которых фотографии того, что было раньше. Я соглашаюсь: было грязно и уныло. А центр двора украшают поржавевшие жбаны, похожие на древние стиралки с вываливающимся грязным бельем.

- Когда осенью прошлого года я узнала о федеральной программе благоустройства дворов, стала убеждать соседей: вот он, наш шанс. Документов надо было собрать много, дело это кропотливое, но мы справились сообща. Для участия в программе нужно было представить проект благоустройства, и у нас как раз были деньги на проектную документацию. Коммунальщики меняли трубы, старые мы сдали в металлолом, и вырученной суммы как раз хватило на оплату услуг в центре компетенций городской среды, - рассказывает Наталья Назарова. - Установку ограды нам тоже утвердили. Тем более она не выбивается из общего архитектурного стиля Таганрога.

За решеткой

- Без ограды наш двор всегда был проходным. Мы живем на Октябрьской площади, где часто проводят мероприятия, и под аркой у нас - дармовой "общественный туалет" и пристанище выпивох. Мусор несли тоже к нам. В программе благоустройства записано, что обязанностью жильцов является защищать и содержать свой двор в порядке. Вот мы его и защитили, - говорит один из активистов дома Алексей Восковский.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Судя по документам, благоустройство двора обошлось почти в пять миллионов рублей, большую часть суммы выделил федеральный бюджет, один миллион - областной, 33 тысячи - местный, а 173,5 тысячи заплатили жильцы.

- У меня двухкомнатная квартира, я в течение семи месяцев платила по 500 рублей, - уточняет конкретный вклад жильцов в общее дело Наталья Назарова. - Зато двор теперь как игрушка, наконец здесь стали слышны детские голоса, а не ругань непрошеных гостей. Чтобы газоны не засохли, провели воду, и жильцы по очереди поливают цветы.

Жильцы домов № 33 и № 35 по улице Петровской считают, что комфортная среда - хорошо, но не за счет ущемления прав других. От комментариев они отказались.

98 метров забора - снести

Мечта сделать свой двор чистым и красивым у жильцов дома на Октябрьской площади сбылась, но радость преображения испортили судебные тяжбы.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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- Суд в Таганроге не нашел нарушений границ, ведь ограду установили строго по кадастровой карте. Однако было вынесено решение - забор длиной 98 метров снести, так как нарушены пожарные нормы. В свою очередь, мы пригласили независимого эксперта, и тот заявил: с точки зрения противопожарной безопасности здесь все нормально. Проезд не закрыт, ворота открываются по первому требованию. Но наши возражения не приняли во внимание. Мы обжаловали решение суда в областном суде. Прошли первые два заседания, казалось, что суд на нашей стороне, но потом пришел новый судья и вынес тот же вердикт: пожарные нормы нарушены, забор снести, - рассказывает Алексей Восковский.

Жильцы в недоумении, ведь проект утвердили во всех инстанциях, он занял в Таганроге второе место среди лучших 20 проектов благоустройства дворов.

- Земельный участок является общедолевой собственностью всех собственников дома согласно статьи 36 ЖК РФ ("Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме"). Получается, суд, постановив убрать забор, дал возможность распоряжаться нашей территорией каждому прохожему. Вот это возмущает больше всего, и на этом будет основана наша жалоба на решение областного суда. Если оставят все без изменения, обратимся в Верховный суд, - говорит Алексей Восковский.

"РГ" получила комментарий начальника таганрогского отдела МЧС России по Ростовской области Светланы Великородной, который отрицает нарушение норм пожарной безопасности: "Подъезд к многоквартирному дому на Октябрьской площади, 4, обеспечен с двух продольных сторон. Ограждения и иные объекты, установленные на придомовой территории, проезду пожарной техники не препятствуют".

Мнение

Сергей Номерков, дизайнер и архитектор:

- Я против всяких заграждений в городе. Они лишают людей пространства. В Ростове установили вдоль центральной улицы оградки якобы для того, чтобы защитить пешеходов от наезда автомобилей. При авариях машины сметали эти ограждения. К счастью, накануне ЧМ эти заборчики убрали. Что касается дворов, то надо принимать во внимание менталитет большинства наших граждан, которые способны мусорить везде где попало. В этом случае я за решетки, только пусть они будут красивыми. Тогда в городах появятся оазисы чистоты и порядка. И несознательным гражданам будет пример: пусть любуются и ухаживают за своим двором тоже. Я сам живу в центре, и наш двор постоянно был запружен чужими автомобилями. Пришлось поставить шлагбаум.

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