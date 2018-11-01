Волгоградский кот в желтой шапочке умилил пользователей Сети

В Волгоградской области распространяется новый интернет-мем, героем которого стал кот в шапочке.

Началось все с того, что жительница Волгограда выложила в Instagram фотографию, на которой запечатлен ее домашний питомец. На его голове - миниатюрная вязаная шапочка.

Волгоградка связала головной убор, который оказался мал даже для кота. В соцсетях она пояснила, что связала мини-шапочку как образец обычной шапки.

Сам кот на фото выглядит слегка озадаченным. Зато пост получил популярность среди пользователей интернета.