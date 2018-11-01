Волгоградский кот в желтой шапочке умилил пользователей Сети

В Волгоградской области распространяется новый интернет-мем, героем которого стал кот в шапочке.
Началось все с того, что жительница Волгограда выложила в Instagram фотографию, на которой запечатлен ее домашний питомец. На его голове - миниатюрная вязаная шапочка.
Волгоградка связала головной убор, который оказался мал даже для кота. В соцсетях она пояснила, что связала мини-шапочку как образец обычной шапки.
Сам кот на фото выглядит слегка озадаченным. Зато пост получил популярность среди пользователей интернета.
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Вот мы с Ваней идеальная пара. Потому что мне очень часто приходит в голову приходит какая нибудь прикольная идея, но как её воплотить я не особо в курсе. Ну, я могла бы конечно погуглить, научиться сама всё это делать. Но я ленива, да и зачем? У меня ведь есть классный умный мужик, который кроме того что похвалит за классную идею, так ещё и поможет превратить это в жизнь. Так вот и живём, я вяжу мини шапочку, как образец для будущей не мини шапочки. Вспоминаю что у нас есть кот, который идеально подойдёт к этой шапочке, ой, т.е шапочка которая подойдёт коту. Но шапочка то и для котика маловата, поэтому бегу к Ване с "Вот шапочка, вот котик, хочу чтоб на снимке было и то и то, и чтоб красиво, ну ещё руку можно мою добавить". И все, через 10 минут у меня есть идеальная картинка. И да, это не только про картинки.