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01.11.2018 09:00
Проект: В регионах

Парковый ресурс

На новых индустриальных площадках открываются производства высокого передела
Текст: Арина Михайлова, Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7708 (245)
В Челябинской области на протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост в промышленности. В прошлом году индекс промпроизводства на Южном Урале превысил плановые показатели, по итогам нынешнего прогнозируется на уровне 102,4 процента. Объем валового регионального продукта с 2014 года вырос на четверть - до 1,27 триллиона рублей, а объем инвестиций в основной капитал за тот же период превысил 838 миллиардов, позволив создать более 7,8 тысячи новых рабочих мест.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области Руководители завода по производству электродвигателей продемонстрировали Борису Дубровскому (в центре) новейшее высокопроизводительное оборудование. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Руководители завода по производству электродвигателей продемонстрировали Борису Дубровскому (в центре) новейшее высокопроизводительное оборудование. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Что важно, экономический рост на Южном Урале в основном обеспечивают обрабатывающие производства, которые стабильно развиваются во многом благодаря введению региональных налоговых льгот и целому комплексу мер поддержки промышленности.

Так, Челябинская область стала первым субъектом РФ, где появился региональный Фонд развития промышленности (ФРП) - он создан по решению губернатора Бориса Дубровского в 2016 году. И если поначалу уставный капитал фонда не превышал 50 миллионов рублей, то сегодня заем только по одному проекту может достигать 100 миллионов. Финансирование уже получили восемь проектов, общая сумма займов - 193,8 миллиона рублей, из них 74,4 миллиона - деньги области. В результате в регион удалось привлечь свыше полумиллиарда рублей частных инвестиций.

- Фонд не только предоставляет займы, мы сопровождаем проекты от возникновения идеи до сдачи объекта в эксплуатацию, - говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков. - На рассмотрении сегодня 20 проектов, большинство - в сфере обрабатывающих производств.

Растущие заводы объединяются в кластеры - их на Южном Урале насчитывается пять: приборостроительный, робототехнический, машиностроительный, арматурный и кластер по производству оборудования и машин для АПК. До конца года планируется создать еще два - транспортного машиностроения и специальной экипировки. Участие в кластерах позволяет их резидентам рассчитывать на субсидии из федерального бюджета и компенсацию до 50 процентов затрат на научные разработки и новое оборудование.

Инвесторы отмечают, что в регионе созданы благоприятные условия для развития промышленности

Создание промплощадок с особым статусом и льготами - индустриальных и технопарков - тоже придало мощный импульс развитию промышленности. Их резиденты могут рассчитывать на льготы - снижение налога на прибыль до 13,5 процента и обнуление налога на имущество.

Комфортные условия для ведения бизнеса в технопарках позволяют открывать высокотехнологичные производства. Так, на территории индустриального парка "Станкомаш" в Челябинске на днях заработало инновационное предприятие полного цикла, выпускающее высоковольтные электрические двигатели. Проект стал результатом тесного партнерства двух российских и итальянской компаний. Локализация производства, по оценкам экспертов, удешевит продукцию в 10-15 раз, а итальянские технологии сделают ее конкурентоспособной на мировых рынках.

Глава региона Борис Дубровский, сам производственник с большим стажем, с удовольствием  осмотрел перед торжественным пуском новые цеха: заводской корпус площадью свыше 20 тысяч квадратных метров оснащен по последнему слову техники - закуплено 220 единиц высокопроизводительного автоматического оборудования, из которых 83 являются уникальными и высокоточными роботизированными комплексами.

Как отметили представители компании-инвестора, реализация проекта стала возможной благодаря созданию на территории региона благоприятных условий для опережающего развития промышленности и особому вниманию, которое уделяют этому направлению региональные власти. К слову, два года назад на площадке этого же индустриального парка состоялся пуск завода по производству насосного оборудования, продукция которого смогла заместить импортные аналоги.

Технопарки появятся и в других городах Челябинской области, в том числе в закрытых административно-территориальных образованиях. К примеру, в городе атомщиков Озерске планируется открыть индустриальный парк "Новогорный": на площадке уже проводятся инженерные изыскания. Местные власти уверены, что технопарк в ЗАТО будет востребован, тем более что он находится за пределами охраняемого периметра, а значит, не имеет ограничений по допуску. Сейчас главная задача - снять инфраструктурные препоны, в частности, по решению главы региона направлены средства облбюджета на ремонт дороги.

- Осуществляется комплекс работ по развитию инфраструктуры, чтобы сделать территорию максимально привлекательной для инвесторов, - говорит начальник информационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Озерска Сергей Зюсь. - Пул потенциальных резидентов уже сформирован, большинство из них - компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию, способную заместить импорт.

Отметим, что в стадии завершения также строительство индустриального парка "Малая Сосновка" вблизи областного центра, прорабатывается открытие парков "Рудничный" в моногороде Бакал и "Приайский" в третьем по величине городе области Златоусте.

Комментарий

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:

- Индустриальные парки работают во многих муниципальных образованиях, эта форма поддержки востребована у инвесторов. По сути, задача одна - создать условия, чтобы бизнес мог быстро реализовать свои идеи. Считаю, что это эффективная форма государственной поддержки и наше конкурентное преимущество в борьбе за инвестиции.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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