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01.11.2018 08:58
Проект: В регионах

Люди и заводы

"Уральская инженерная школа" выходит на федеральный уровень
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7708 (245)
Более пяти тысяч школьников и студентов посетили V национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2018, прошедший на днях в Екатеринбурге.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Участие в состязаниях такого масштаба открывает перед молодыми людьми широкие возможности для профессионального роста. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Участие в состязаниях такого масштаба открывает перед молодыми людьми широкие возможности для профессионального роста. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Специально для них организовали экскурсии по соревновательным площадкам, интерактивные игровые зоны, выставку робототехники и лего. Если свердловчане совсем не удивлялись, встречая в павильонах очередную шумную группу малышей (в регионе реализуется программа "Уральская инженерная школа", подразумевающая профориентацию с детского сада до вуза), то гостям из других регионов картина не совсем привычна.

- WorldSkills Hi-tech-2018 - уникальная площадка, где дети могут познакомиться с компьютерным конструированием, своими глазами увидеть сборку летательных аппаратов, лазерную сварку, получить представление об инновациях, - поясняет министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. - Это способствует тому, что ребята начинают задумываться о получении технического образования.

Паспорт профи

А посмотреть действительно было на что: 597 молодых специалистов чуть-чуть постарше, чем сами зрители (средний возраст участников чемпионата - 22-24 года, самому взрослому - 28), демонстрировали свои знания и умения в 40 компетенциях: сварка, мехатроника, токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, инженерный дизайн, химанализ и т.д. В отдельный блок Futureskills выделили профессии будущего: промышленную робототехнику, технологию композитов, реверсивный инжиниринг, изготовление прототипов, синтез минералов, BIM-проектирование и другие.

В некоторых категориях бок о бок со взрослыми соревновались юниоры 12-16 лет в рамках WorldSkills Juniors. К примеру, они с помощью роботов должны были наладить вывоз мусора в жилом микрорайоне, собрать и запрограммировать мини-производственную линию, перевезти груз на беспилотнике.

Когда зрители уставали просто наблюдать, они сами могли попробовать силы в объемном рисовании, 3D-моделировании и печати, сборке принтера, ознакомиться на стенде Свердловской области с программами среднего профессионального звена, Дворца молодежи.

На молодых был ориентирован и стенд, посвященный демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills - к концу 2024 года его будут проводить не менее 1,5 тысячи колледжей и техникумов страны. Уже создано 829 экзаменационных центров, через них прошли 30 тысяч выпускников из 60 регионов России и получили Skills-паспорта, которые повышают шансы на трудоустройство. Скорее всего, эти цифры будут увеличиваться год от года: только в Свердловской области в колледжи и техникумы нынче устремилось на 300 абитуриентов больше, чем в 2017-м, а в целом на бюджетные места было принято 20 145 ребят. По данным регионального минобразования, наиболее востребованы специальности, связанные с медициной, информационными технологиями, экологической безопасностью, инженерией нового поколения. Во многом на это повлияло активное участие Среднего Урала в движении WorldSkills, неслучайно чемпионат WorldSkills Hi-Tech зародился и проводится именно в Екатеринбурге, а также программа "Уральская инженерная школа", разработанная по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

Уроки технологии в 3D

"Уральская инженерная школа" призвана расширить взаимодействие профобразования и реального сектора с целью подготовки специалистов, необходимых региону. До 2020 года на нее будет потрачено  3,5 миллиарда рублей. Вложенные усилия и средства уже начали приносить плоды: развивается система дуального и дополнительного образования, созданы два детских технопарка-кванториума. Летом состоялся первый набор в группы, с 1 октября 900 ребят в возрасте от 11 до 17 лет начали заниматься по шести направлениям: робототехника, космос, промдизайн, IT, геоинформационные системы, VR/AR (дополненная и виртуальная реальность). Также запланированы тематические лекции, мастер-классы, состязания по стандартам JuniorSkills, хакатоны - отраслевые чемпионаты, где участники решают технологические задачи от ведущих компаний региона.

Соревнования показали молодежи, что на заводах идет модернизация, что работать предстоит на современном оборудовании, а за победителей WorldSkills Hi-Tech идет борьба среди работодателей

Кроме того, в рамках "Уральской инженерной школы" летом 2015 года зародился проект "Единая промышленная карта", который к сегодняшнему дню вышел на федеральный уровень, охватил 260 тысяч школьников и педагогов в 23 субъектах РФ и получил поддержку министерства просвещения РФ и минпромторга. Интерактивный образовательный курс позволяет изучать отрасли и современные профессии на примере конкретных предприятий, причем не только дистанционно - за три года было проведено свыше 300 тысяч экскурсий.

Следующий  этап - интеграция "Уральской инженерной школы" в национальные проекты "Наука" и "Образование", а также в проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы". В частности, в 2019 году в селах и малых городах планируется открыть не менее семи центров цифрового и гуманитарного образования. А к 2024 году 70 процентов школ оснастить современным оборудованием для уроков технологии, рассказала первый заместитель министра образования Свердловской области Нина Журавлева.

К примеру, подобный класс в сентябре появился в первоуральской школе № 1. Кабинеты для мальчиков просто поражают: станки с ЧПУ, 3D- и интерактивное оборудование, роботы... Рассказывать о том, как устроено производство, здесь будут сотрудники градообразующего предприятия - новотрубного завода. На уроках ребята смогут освоить азы не менее 16 профессий. Возможно, уже через год мы увидим кого-то из них на WorldSkills Juniors.

Тинейджеры выбирают электромонтаж

Именно так произошло с 13-летним жителем Нижнего Тагила Максимом. Мимо этого парнишки не пройдешь: веселые конопушки на лице, улыбка, уверенно вступает в диалог со взрослыми, а ведь парень учится только в 7 классе. Семья у него простая: папа - дальнобойщик, мама трудится на железной дороге, сын же решил пойти в электромонтажники. Год назад в его родной школе № 49 оборудовали кабинет технологии на грант холдинга ЕВРАЗ, уже в феврале ребята заняли третье место на региональном чемпионате, а в октябре выставили команду на WorldSkills Juniors.

- Тебе правда нравится? Тут же руками нужно работать.

- Когда что-то интересно, стараешься этому любую свободную минуту посвящать, - отвечает мальчишка.

- Электромонтаж - это не только ручная сборка, но и программирование, контроль показателей, - поправляет меня Антон Терехов, ведущий специалист отдела планирования и подбора персонала ЕВРАЗ НТМК. - У юниоров работа ведется в парах: надо быстро выполнять задания, при этом хорошо понимать друг друга, не ссориться. На чемпионат мы выставили три юниорские команды, а всего от ЕВРАЗа в чемпионате участвовало 70 человек, включая экспертов. Призеры быстро растут в профессиональном плане: кто-то становится руководителем, кто-то - экспертом WorldSkills.

Если сейчас доля детей и молодежи до 18 лет, занимающихся по дополнительным программам технической направленности, составляет на Среднем Урале 72,5 процента, то к 2020 году она должна достигнуть 75-ти.

- Когда мы только начинали, была серьезная проблема с кадрами. Молодежь неохотно шла в промышленность, не понимая, чем будет заниматься. Соревнования позволили продемонстрировать, что на заводах проводится модернизация, что работать предстоит на современном оборудовании, требующем качественной подготовки. Сегодня за победителей WorldSkills Hi-Tech идет борьба среди работодателей, - говорит первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Прямая речь

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- Свердловская область - крупный индустриальный центр России, где активно развивается высокотехнологичный сектор, что диктует необходимость в высококлассных специалистах. WorldSkills Hi-Tech в корне меняет устоявшееся представление о рабочих и инженерных специальностях, повышает их значимость, утверждает высокие стандарты профподготовки и необходимость творческого подхода.

Между тем

WorldSkills Hi-Tech из национального чемпионата перерос в международный: в этом году с россиянами впервые соревновались 65 молодых специалистов из девяти стран. Всего иностранцы были представлены в 23 компетенциях из 40. В итоге в общекомандном зачете первенствовала сборная России (24 медали), на втором месте Китай (12), на третьем Беларусь (11), 10 медалей завоевал Казахстан, шесть - Индия, по одной награде у Монголии и Ирана. Кроме того, Фонд развития промышленности вручил сварщику ГК "Росатом" Виктору Коробейникову приз в миллион рублей. "Мы учредили эту премию, чтобы поощрить тех, у кого золотые руки. Такие люди нужны заводам, промышленности, стране", - отметил директор ФРП Роман Петруца.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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