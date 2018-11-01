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Грааль в Приполярье

В Новый Уренгой привезли работы Сальвадора Дали
Текст: Денис Калинин (Ямал)
Российская газета - Неделя - Урал №7709 (246)
В Новоуренгойском музее изобразительных искусств открылась выставка одного из самых известных художников XX века Сальвадора Дали "Сюрреализм - это я". Значимое событие в культурной жизни города состоялось благодаря поддержке газодобытчиков - предприятия "Газпром добыча Ямбург".
Фото: Данил Хусаинов Первую экскурсию по выставке, которую открыл заместитель генерального директора "Газпром добыча Ямбург" Валентин Крамар (на снимке слева), провел совладелец PS Gallery Сергей Робачевский. Фото: Данил Хусаинов
Первую экскурсию по выставке, которую открыл заместитель генерального директора "Газпром добыча Ямбург" Валентин Крамар (на снимке слева), провел совладелец PS Gallery Сергей Робачевский. Фото: Данил Хусаинов

В музее показали 78 графических работ из серий "Двенадцать колен Израилевых", "Поиск Грааля" и Biblia Sacra. Картины выполнены в сложной технической манере с применением различных, порой неожиданных материалов. Например, для изображения крови в нескольких литографиях серии Biblia Sacra художник использовал настоящую кровь улиток. Кроме того, в экспозицию вошли книги с иллюстрациями испанского художника. На протяжении многих лет Дали сотрудничал с ведущими издательствами. В Новый Уренгой привезли Библию, "Божественную комедию" Данте, "Фауст" Гете, "Искусство любви" Овидия и другие произведения.

Уникальную коллекцию для выставки предоставила санкт-петербургская галерея современного искусства PS Gallery. До Ямала экспозиция "Сюрреализм - это я" побывала в Москве, Воронеже, Красноярске, Астрахани и Тамбове.

- Сегодня мы открываем двадцать первую выставку в Новом Уренгое, - сказал заместитель генерального директора "Газпром добыча Ямбург" Валентин Крамар. - С работами известных российских и зарубежных художников, с творчеством наших сотрудников знакомятся все жители города.

Сотрудничество газодобывающей компании с музеем началось в 2001 году. Благодаря ему в российской газовой столице увидели шедевры Николая Рериха, Федерико Северино, Зураба Церетели и Михаила Шемякина. Экспозиция Дали будет радовать ямальцев до 25 ноября.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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