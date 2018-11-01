Возможности медицины в Югре поразили представителей Франко-Российской ТПП

Окружную клиническую больницу в Ханты-Мансийске посетили члены деловой миссии Франко-Российской торгово-промышленной палаты.

С возможностями медицинского учреждения представителей торгово-промышленной палатыпознакомил исполняющий обязанности главного врача больницы Денис Никитин, в частностис отделениями анестезиологии и реанимации для кардиологических больных.

По словам Дениса Никитина, сегодня в отделении выполняется весь спектр кардиохирургии, но пока без трансплантации сердца.

- К трансплантации мы постепенно уже подходим, - отметил он. - В отделении применяются самые современные технологии, подходы, инновационные методики. Врачи, профессионалы, энтузиасты своего дела, работают исключительно дружно, командой. К нам уже приезжают специалисты из других центров учиться, перенимать опыт наших кардиохирургов и реаниматологов.

Члены бизнес-миссии посетили и онкологический центр больницы. Познакомились с работой отделения химиотерапии и онкогематологии, которое отличается от других больниц подобного типа условиями пребывания пациентов и наличием собственного централизованного блока приготовления химиопрепаратов.

Особый интерес гостей вызвал блок радиотерапии, где используются все методики для лечения злокачественных образований.

Представители Франко-Российской ТПП познакомились и с работой блока лучевой терапии.

- Блок работает в две смены с 7 утра и до последнего пациента. Сроки ожидания оказания помощи не превышают 7-9 дней. На сегодняшний день мы максимально загружены и видим свое дальнейшее развитие в том, чтобы оптимизировать сроки дорадиологической госпитализации. Наши мечты связаны с модернизацией, заменой оборудования. Мы надеемся, что в дальнейшем будем лечить гораздо больше пациентов и в более короткие сроки. Хотя и сейчас мы соблюдаем все стандарты и нормативы минздрава как по качеству лечения, так и по срокам, - рассказал руководитель онкологического центра, заместитель главного врача ОКБ по онкологии Евгений Билан.

- То, что мы увидели, поражает, - поделился впечатлениями после экскурсии член делегации Дмитрий Мордвинцев. - Очень светлая, хорошо оборудованная больница. Чувствуется, что здесь работает высокопрофессиональная команда, которая прекрасно управляет всеми процессами. Я очень впечатлен.

Он назвал направления дальнейшего сотрудничества, акцентировав, что спектр предстоящей совместной деятельности очень широк.

- Мы наметили только некоторые направления, в которых хотим развивать проекты. В частности, это не только фармацевтическая отрасль, но и развитие комплексных услуг, связанных с оказанием медицинской помощи, в том числе с сопровождением пациентов на долгосрочной терапии, и длительный мониторинг. А также использование метода цифрового мониторинга, телемедицины. Это одни из тех направлений, которые, с одной стороны, крайне актуальны для России, учитывая ее размеры, а с другой - это та отрасль, в которой Югра демонстрирует передовые наработки.

- Намечена цельная программа по развитию ряда направлений. Они включают не только медицинскую сферу. Это будет более широкое взаимодействие с привлечением и других учреждений. Большое внимание будем уделять и вопросам вакцинации, - отметил главврач ОКБ Ханты-Мансийска Денис Никитин.

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