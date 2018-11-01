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01.11.2018 13:41
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору салона красоты

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей салонов красоты и маникюрных кабинетов, где расписано, на что в первую очередь стоит обращать внимание, чтобы не подхватить опасную инфекцию.
Фото: EPA/KIYOSHI OTA Фото: EPA/KIYOSHI OTA
Фото: EPA/KIYOSHI OTA

Так, специалисты ведомства, в частности, рекомендуют обращать внимание на то, моет ли сотрудник салона красоты руки перед началом и окончанием работы с клиентом. Очень важно, как дезинфицируются инструменты. Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств. Идеально, когда перед процедурой специалист достает инструменты в вакуумной упаковке.

В подольском салоне красоты применяли фальшивые медикаменты

Салон обязан использовать только чистое белье, запас которого должен обеспечивать индивидуальное применение его для каждого посетителя. Парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии, не просроченные сроки годности и русский перевод потребительской информации. Любой посетитель может попросить средство перед применением и документы на него и изучить их.

Если применяются инъекционные препараты, то каждый сначала показывается клиенту, который должен убедиться в его целостности, а использованный флакон отдают посетителю. Это - гарантия того, что флакон не будет использован повторно.

Если у человека возникли претензии к салону красоты, он может обратиться с жалобой в свое территориальное управление Роспотребнадзора.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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