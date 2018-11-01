Роспотребнадзор начал расследование в академии "Спартака" из-за гепатита

Сразу же было начато эпидемиологическое расследование. Как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре, было установлено, что академия имеет лицензию на дополнительную образовательную деятельность, но она не имела права работать, как интернат. То есть у нее не было лицензии на медицинскую деятельность и разрешения на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми с круглосуточным пребыванием и организацией питания в столовой открытой сети ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ".

Именно в столовой установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Например, первичная обработка (мытье и зачистка) овощей, корнеплодов, фруктов осуществляется в мясном цехе. Готовые блюда (компот и бульон) хранились в заготовочном цехе. Вместе хранились сырые и готовые к употреблению продукты. На овощах и зелени отсутствовали маркировочные ярлыки с информацией об изготовителе, условиях и сроках хранения продукции. На полуфабрикатах не было указано время приготовления. Уборка помещений столовой проводилась не регулярно.

Сейчас помещения столовой и интерната (где круглосуточно проживали дети) закрыты и опечатаны. Материалы на приостановление деятельности столовой и частного учреждения дополнительного образования "Академия "Спартак" направлены в суд. Кроме этого, возбуждены административные дела в отношении юридического и должностных лиц столовой ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ".

В учреждении проходит медицинский осмотр и забор материала у всех детей и сотрудников. В адрес руководства "Академии "Спартак" выдано предписание о том, чтобы ограничить на 35 дней посещение массовых мероприятий взрослыми и детьми, которые имели контакт с заболевшими гепатитом А. По показаниям обеспечить проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А.

Справка "РГ"

Острый гепатит А - это острая вирусная инфекционная болезнь, проявляющаяся общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, иногда желтушностью кожных покровов. Чаще всего им болеют дети и подростки.

Передается вирус через воду, пищу, контактно-бытовым путями. При водном пути передачи вирус попадает в организм при использовании недоброкачественной питьевой воды, купании в загрязненных водоемах и бассейнах. Пищевой путь передачи происходит при употреблении продуктов, загрязненных вирусом во время производства на пищевых предприятиях, предприятиях общественного питания и торговли. Контакно-бытовой путь передачи инфекции реализуется при несоблюдении правил личной гигиены.

Гепатит А успешно лечится современными вакцинами.