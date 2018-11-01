Роспотребнадзор начал расследование в академии "Спартака" из-за гепатита

Новости

Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 16:32
Прокуратура начала проверку аварии на водоводе под Воронежем 16:27
В Самаре осудили мужчину, который поджег дом с собственными детьми 16:16
Форвард БК "Химки" посетил центр для бездомных людей 16:09
Опубликовано видео задержания участника экономической блокады Крыма 16:09
Ленфильм снимет под Калининградом приключенческое кино для подростков 16:08
ХХI Елисаветинско-Сергиевские чтения прошли в Кремле 16:08
На Ярославском направлении запустили онлайн продажу билетов 15:57
Кандидатура Пашиняна на пост премьера Армении повторно отклонена парламентом 15:48
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе 15:47
Директор Театра на Малой Бронной заявил, что Страхова никто не бил 15:42
В Мурманске загорелось научное судно "Вильнюс" 15:39
Эмир Кустурица представил новую книгу 15:38
Ежедневно эфир "Матч ТВ" смотрят в среднем 7,7 миллиона человек 15:30
Лукашенко рассказал о ключевых вопросах саммита ОДКБ 15:28
Раненного при взрыве в Архангельске сотрудника ФСБ доставят в Москву 15:23
Арест Вышинскому продлили до 28 декабря 15:17
Хэллоуин в Японии станет платным 15:14
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни" 15:13
Мэттью Макконахи и Хью Грант сыграют в новом фильме Гая Ричи 15:10
В Дагестане пять человек пострадали при возгорании машины 15:08
Эксперт: При объявленных ценах Lada Xray Cross не выглядит фаворитом 15:07
Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота 15:07
Власти Москвы отменили строительство ТПУ "Строгино" 15:06
В Кабардино-Балкарии КамАЗ сбил двоих полицейских 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 15:41
Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор начал расследование в академии "Спартака" из-за гепатита

Текст: Ольга Игнатова
Управление Роспотребнадзора по Москве частично приостановило деятельность частного учреждения дополнительного образования "Академия "Спартак" по футболу имени Ф.Ф. Черенкова", расположенного по адресу: г. Москва, Малый Олений переулок, д. 23, стр.1А. Поводом послужили случаи заболевания воспитанников данного образовательного учреждения гепатитом А.

Сразу же было начато эпидемиологическое расследование. Как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре, было установлено, что академия имеет лицензию на дополнительную образовательную деятельность, но она не имела права работать, как интернат. То есть у нее не было лицензии на медицинскую деятельность и разрешения на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми с круглосуточным пребыванием и организацией питания в столовой открытой сети ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ".

Фото: EPA/KIYOSHI OTA
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору салона красоты

Именно в столовой установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Например, первичная обработка (мытье и зачистка) овощей, корнеплодов, фруктов осуществляется в мясном цехе. Готовые блюда (компот и бульон) хранились в заготовочном цехе. Вместе хранились сырые и готовые к употреблению продукты. На овощах и зелени отсутствовали маркировочные ярлыки с информацией об изготовителе, условиях и сроках хранения продукции. На полуфабрикатах не было указано  время приготовления. Уборка помещений столовой проводилась не регулярно.

Сейчас помещения столовой и интерната (где круглосуточно проживали дети) закрыты и опечатаны. Материалы на приостановление деятельности столовой и частного учреждения дополнительного образования "Академия "Спартак" направлены в суд. Кроме этого, возбуждены административные дела в отношении юридического и должностных лиц столовой ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ".

В учреждении проходит медицинский осмотр и забор материала у всех детей и сотрудников. В адрес руководства "Академии "Спартак" выдано предписание о том, чтобы ограничить на 35 дней посещение массовых мероприятий взрослыми и детьми, которые имели контакт с заболевшими гепатитом А. По показаниям обеспечить проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А.

Справка "РГ"

Острый гепатит А - это острая вирусная инфекционная болезнь, проявляющаяся общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, иногда желтушностью кожных покровов. Чаще всего им болеют дети и подростки.

Передается вирус через воду, пищу, контактно-бытовым путями. При водном пути передачи вирус попадает в организм при использовании недоброкачественной питьевой воды, купании в загрязненных водоемах и бассейнах. Пищевой путь передачи происходит при употреблении продуктов, загрязненных вирусом во время производства на пищевых предприятиях, предприятиях общественного питания и торговли. Контакно-бытовой путь передачи инфекции реализуется при несоблюдении правил личной гигиены.

Гепатит А успешно лечится современными вакцинами.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Роспотребнадзор
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
Косачев считает своевременными и адекватными меры РФ против Украины
Кандидатура Пашиняна на пост премьера Армении повторно отклонена парламентом
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни"
В Уфе началась очная ставка подозреваемых в изнасиловании полицейского