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Рубрика: Экономика

Россия и Индия обсудят альтернативу Суэцкому каналу

Индия, Иран и Россия обсудят запуск международного транспортного коридора протяженностью 7,2 тысячи километров. Он станет более дешевой альтернативой Суэцкому каналу.

Фото: depositphotos.com
Беспилотники позволят сократить издержки в сфере грузоперевозок

В новом проекте будет задействована как железная дорога, так и водный транспорт. Товары из Индии сначала будут направляться в иранский город Бендер-Аббас, расположенный на побережье Персидского залива. Второй точкой маршрута станет город Бендер-Энзели на берегу Каспийского моря. А уже оттуда через Астрахань грузы по железной дороге будут попадать в Европу.

Этот транспортный коридор снизит стоимость перевозки грузов на 30-40 процентов. Сократится и время в пути. Например, товары из Мумбаи прибудут в столицу России на 20 дней быстрее, сообщает РИА Новости.

Экономика Транспорт В мире Ближний Восток Иран В мире Юго-Восточная Азия Индия
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