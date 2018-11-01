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01.11.2018 11:58
Рубрика: Власть

Россияне смогут выбрать лучший социальный проект

Текст: Айсель Герейханова

Сегодня стартует народное голосование Всероссийского конкурса "Доброволец России". С 1 по 15 ноября на сайте добровольцыроссии.рф каждый желающий сможет отдать свой голос за лучшие социально-значимые инициативы, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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"По итогам голосования и экспертной оценки будут определены по три победителя в каждой номинации, которые примут участие в заключительном этапе", - отметила руководитель дирекции Года добровольца в России Ксения Разуваева.

По ее словам, выбрать можно только одну из 10 инициатив в каждой из представленных номинаций - в этом году их 12. Для того, чтобы принять участие в голосовании, достаточно пройти авторизацию на сайте.

В этом году в конкурсе принимает 1, 5 миллиона человек. А количество представленных проектов составило 15839 - больше, чем за все время проведения конкурса.

Очный финальный этап конкурса и вручение премии "Доброволец России - 2018" пройдет 5 декабря на ежегодной церемонии в рамках Международного форума добровольцев в Ледовом дворце в Парке Легенд.

"Доброволец России" - один из проектов АНО "Россия - страна возможностей", созданной по указу президента России Владимира Путина.

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