Россиянка выпала из окна многоэтажки на Пхукете

Полиция Таиланда расследует смерть россиянки, выпавшей из окна квартиры на 7 этаже здания. Речь идет о 48-летней гражданке РФ по имени Жана, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Пхукет ньюс".

Уже известно, что женщина въехала в Таиланд 16 октября. "Она арендовала жилье на три месяца, а планировала покинуть страну 14 ноября", - рассказали в правоохранительных органах.

Полиция считает, что смерть наступила в результате падения с высоты. Однако окончательный вывод следователи сделают лишь после проведения экспертизы.