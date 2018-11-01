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Рубрика: В мире

Одна история и судьба

Руководство республики подтверждает курс на расширение связей с Россией
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7709 (246)
Президенты России и Киргизии провели в течение года четыре встречи. Фото: Пресс-служба президента Киргизии Президенты России и Киргизии провели в течение года четыре встречи. Фото: Пресс-служба президента Киргизии
Президенты России и Киргизии провели в течение года четыре встречи. Фото: Пресс-служба президента Киргизии
Официальный Бишкек не намерен менять внешнеполитический курс страны и готов к развитию более тесного сотрудничества с Россией. С заявлениями об этом выступили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и новый министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков.

- У нас одна судьба и одна история с Россией, - утверждает глава республики. - Россия является нашим союзником и стратегическим партнером, это одна из самых близких и дружественных стран.

По словам Сооронбая Жээнбекова, Киргизию связывает с Россией не только история или участие в общих межгосударственных организациях и евразийском интеграционном проекте, но и экономика, а также культурные связи.

- Российская Федерация - самый главный инвестор нашей страны, - напомнил президент Киргизии. - Во время встреч с президентом России Владимиром Путиным мы каждый раз обсуждаем укрепление социально-экономических, торговых, культурно-гуманитарных отношений. В перспективе еще есть очень много совместных проектов, которые будут реализованы.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Одним из таких проектов, как предполагается, станет создание совместных торгово-логистических центров. Возможность их открытия обсудили главы внешнеполитических ведомств обеих стран Сергей Лавров и Чингиз Айдарбеков. "Торгово-логистические центры, где продукцию будут собирать и сертифицировать, позволят российскому потребителю напрямую получать нашу продукцию", - поделился с журналистами после беседы с Лавровым глава МИД Киргизии.

Министры иностранных дел двух стран провели встречу в Москве. Причем с киргизской стороны переговоры можно назвать символичными, поскольку свой первый зарубежный визит в качестве руководителя МИД Чингиз Айдарбеков совершил именно в Россию. В столице РФ он побывал, приняв приглашение Сергея Лаврова. "У меня очень положительное отношение к российскому народу, к современной Российской Федерации, - заверил Чингиз Айдарбеков чуть позже. - Я приложу максимум усилий для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений".

Немногим ранее российская сторона объявила об амнистии в отношении граждан Киргизии, нарушивших миграционное законодательство РФ. По сообщению МИД КР, это решение принято благодаря договоренностям между руководством двух стран.

Кстати

Главы дипломатических ведомств обеих страны обсудили планы по подготовке визита президента России Владимира Путина в Киргизию. Как ожидается, лидер РФ прибудет в Бишкек в первой половине 2019 года. В течение ближайших месяцев в Киргизии также может побывать Сергей Лавров. МИД республики пригласил его совершить официальный визит в КР.

Прямая речь

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

- За последнее время отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень. Президенты за год встречались уже четыре раза, трижды встречались главы правительств. Такое интенсивное взаимодействие мы стараемся переводить на язык практических действий и реализации конкретных проектов. Наши отраслевые ведомства тесно сотрудничают.

В мире экс-СССР Киргизия
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