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Рубрика: Экономика

Дом без налога

"Российская газета" публикует закон: с 1 января 2019 года люди предпенсионного возраста не будут платить налог на дом, квартиру, гараж
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)

"Российская газета" публикует очень важный закон. Он касается граждан предпенсионного возраста. С 1 января 2019 года женщины 55 лет и мужчины 60 лет получат льготы по имущественным налогам. Раньше на них имели право только пенсионеры.

От уплаты налога на имущество освободят мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55, но еще не вышедших на пенсию. Фото: Depositphotos.com От уплаты налога на имущество освободят мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55, но еще не вышедших на пенсию. Фото: Depositphotos.com
От уплаты налога на имущество освободят мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55, но еще не вышедших на пенсию. Фото: Depositphotos.com

Такие поправки в Налоговый кодекс РФ подписал президент Владимир Путин. Они связаны с поэтапным повышением пенсионного возраста, которое стартует в России в следующем году. Оно будет для всех одинаковым - на пять лет для мужчин и для женщин. В 2028 году, когда закончится переходный период, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60.

Достигая 55 и 60 лет (пока еще действующий возраст выхода на пенсию), граждане смогут пользоваться федеральными льготами по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. То есть еще до выхода на пенсию они получат привилегии, которые есть у пенсионеров.

Закон был разработан для того, чтобы обеспечить россиянам дополнительные социальные гарантии. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, за счет сохранения льгот граждане предпенсионного возраста могут экономить около 1,9 тысячи рублей в год.

Имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет

О каких льготах идет речь?

Во-первых, граждане предпенсионного возраста освобождаются от уплаты налога на имущество за один объект недвижимости определенного вида при условии, что он не используется в предпринимательской деятельности. Таким объектом может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машиноместо, хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров. Из каждой категории можно выбрать по одному объекту и не платить налог за него.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Во-вторых, на них теперь распространяется так называемый налоговый вычет на 6 соток. При расчете земельного налога граждане предпенсионного возраста будут иметь право уменьшить сумму налога на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку независимо от категории земли. Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не придется. Если он больше, налог рассчитают за оставшуюся площадь.
Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую инспекцию. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога.

Муниципалитетам закон разрешает расширять эти льготы своими нормативными актами. К примеру, налоговый вычет может быть предоставлен на 700 квадратных метров от площади земельного участка или льгота по налогу на имущество физлиц может быть распространена на все квартиры пенсионеров.

Если земельный участок 6 соток и меньше, налог платить вообще не придется

Чтобы воспользоваться налоговой льготой, пенсионер должен подать в Федеральную налоговую службу заявление. Если человек ранее обращался в инспекцию с таким заявлением, и в нем не было указано, что льгота имеет ограниченный срок, то повторно представлять заявление не требуется.

Что касается транспортного налога, то федеральных льгот по нему для пенсионеров нет. Их могут устанавливать на региональном уровне. Как правило, если такая льгота есть, то она действует только в отношении одного транспортного средства.

Большинство российских регионов уже приняли законы о сохранении региональных льгот для граждан предпенсионного возраста. В оставшихся поправки, как ожидается, будут утверждены в ближайшие дни.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/Михаил Шипов/Юлия Кривошапко
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