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Samsung обменяет старые смартфоны на новые в России через интернет

01.11.2018,  
07:49
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Samsung начал принимать старые мобильные гаджеты в обмен на смартфоны серии Galaxy через интернет. Это первая на российском рынке программа trade-in в режиме онлайн с возможностью определения стоимости, по которой выкупается используемое устройство.

Для того, чтобы стать участником программы, теперь не нужно приезжать в магазин. Как уточнили в пресс-службе компании, на официальном сайте Samsung нужно выбрать желаемый гаджет, заполнить в открывающемся меню данные о состоянии своего устройства, указать актуальный адрес и подтвердить размещение заказа.

Во время оформления заявки будет определен размер скидки - она равна сумме оценки бывшего в употреблении смартфона. Кроме того, покупатель может получить дополнительную выгоду до 10 тысяч рублей.

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Дальше остается ждать курьера: он привезет новый смартфон, проверит и оценит старый гаджет и примет оплату.

Пр программе trade-in в режиме онлайн можно приобрести флагманские модели Galaxy Note9 и Galaxy S9, а также устройства линейки Galaxy A7 с тремя камерами.

Пока услуга доступна только для жителей Москвы и Московской области. Но в будущем компания намерена расширить географию программы.

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