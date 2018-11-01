Семь советских картин вошли в топ-100 иностранных фильмов по версии BBC

Семь советских картин вошли в список 100 лучших фильмов на иностранном языке по версии BBC.

Отобор происходил следующим образом: было задействовано 209 кинокритиков из разных стран, каждый из которых предлагал по 10 фильмов. Каждому из десяти комиссией присуждалось определенное количество баллов, которые потом складывались в общую оценку.

В сотню лучших попало сразу несколько работ Андрея Тарковского: "Зеркало", "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис".

Также в почетный список вошли, разумеется, Сергей Эйзенштейн с "Броненосцем "Потемкиным" и Элем Климов с нетленным "Иди и смотри".

Также критиков покорила немая документальная легенда "Человек с киноаппаратом" Дзиги Вертова 1929 года.

Возглавил список Акира Куросава и его бессмертный шедевр "Семь самураев", сместив избранного три года назад "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса.

Первые 20 фильмов таковы (год фильмов указан по данным BBC):

20. "Зеркало", Андрей Тарковский, 1974

19. "Битва за Алжир", Джилло Понтекорво, 1966

18. "Город скорби", Хоу Сяосянь, 1989

17. "Агирре, гнев божий", Вернер Херцог, 1972

16. "Метрополис", Фриц Ланг, 1927

15. "Песнь дороги", Сатьяджит Рай, 1955

14. "Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080", Шанталь Акерман, 1975

13. "М-убийца", Фриц Ланг, 1931

12. "Прощай, моя наложница", Чэн Кайгэ, 1993

11. "На последнем дыхании", Жан-Люк Годар, 1960

10. "Сладкая жизнь", Федерико Феллини, 1960

9. "Любовное настроение", Вонг Кар-Вай, 2000

8. "Четыреста ударов", Франсуа Трюффо, 1959

7. "8 с половиной", Федерико Феллини, 1963

6. "Персона", Ингмар Бергман, 1966

5. "Правила игры", Жан Ренуар, 1939

4. "Расемон", Акира Куросава, 1950

3. "Токийская повесть", Ясудзиро Одзу, 1953

2. "Похитители велосипедов", Витторио де Сика, 1948

1. "Семь самураев", режиссер Акира Куросава, 1954 год