Новости

Видео: Как научиться инвестировать? Советы экспертов для начинающих 18:13
Названы самые упоминаемые в СМИ достопримечательности Москвы 18:04
В МИД шокированы заявлениями Франции о сотрудниках Sputnik и RT 18:00
Спектакль театра кукол из Петрозаводска выдвинут на "Золотую маску" 17:57
В Коми один человек погиб при столкновении фуры с лесовозом 17:48
Подтверждена легенда об отрубленной голове сэра Уолтера Рэли 17:47
В Астрахани в результате ДТП с маршруткой пострадали пять человек 17:46
В Пензе замминистра промышленности задержали за взятку 17:30
В Петербурге художники из России и Германии устроили импровизацию 17:29
Во Флориде автомобиль въехал в толпу пешеходов 17:28
"Кашалот" без рубки: перспективную подлодку представили во Франции 17:26
Танкер Балтфлота "Лена" вернулся из похода в Средиземноморье 17:18
"Газпром" нарастил поставки газа в Германию на 11,2 процента 17:16
Иран пригрозил Израилю последствиями за его попытки поссорить Тегеран с ЕС 17:04
Зачем в печь кладут монеты 17:03
Литовский "Железный волк" войдет в состав танковой дивизии бундесвера 17:03
Бежавших в Бангладеш мусульман вернут в Мьянму в ноябре 17:02
В Архангельске усилили меры безопасности после теракта в здании ФСБ 17:02
Сбой в пополнении "Тройки" произошел из-за сбоя у провайдера 16:59
Кадастровая стоимость жилья снизилась в Москве 16:57
Нацпарк "Земля леопардов" в Приморье перешел на особый режим 16:49
Птицы на Куршской косе из-за теплого лета дважды вывели потомство 16:48
Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 16:32
Прокуратура начала проверку аварии на водоводе под Воронежем 16:27
В Самаре осудили мужчину, который поджег дом с собственными детьми 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 17:35
Рубрика: Культура

Семичасовой спектакль покажут на Чеховском фестивале

Текст: Артем Фролов
В театре им. Моссовета объявили программу Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова. Спектакли в рамках фестиваля публика увидит с 15 мая по 21 июля 2019 года. Генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин отметил, что XIV Международный фестиваль станет особенным, поскольку он состоится в рамках Года театра в России.

- В моем понимании, Год театра важен тем, что в нынешнее, довольно сложное, время мы можем сделать это событие праздником для людей, чтобы они открыли для себя новые имена и новые страны. Мне кажется, что новая программа в какой-то степени дополняет все, что было сделано до сих пор, - сказал он.

Особое место в ней займет специальный блок "Китайский театр - почетный гость Чеховского фестиваля". В 2019 году исполнится 70 лет с того дня, как была образована Китайская Народная Республика и между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Чтобы отметить эту дату, пять ведущих китайских театров привезли свои постановки в Россию.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Объявлена конкурсная программа "Золотой маски"

Шанхайский балет в спектакле "Эхо вечности" расскажет трагическую историю любви императора и наложницы, превращенную хореографом Патриком де Бана в танцевальную феерию. Шанхайский театр оперы Куньцюй покажет "Пионовую беседку" в естественных декорациях Андреевского пруда парка Горького.

Театр танца ТАО представит минималистичные эксперименты Тао Йе, одного из лучших молодых хореографов мира. Историю боевых искусств оживят в "11 воинах" атлеты труппы Лон Юнь Кунг-Фу Джеки Чана, а Национальный театр в "Принце Лань Лин" расскажет легенду о великом воине древнего Китая на новый лад.

Советник по культуре посольства КНР Гун Цзяцзя рассказала, что отбор театров и подготовка к представлениям заняла целых три года.

- Однако я уверена, что в следующем году каждый зритель сможет найти то, что ему по вкусу… Я думаю, что театр и театральное искусство не знают границ, - добавила дипломат.

Также новое прочтение шекспировской "Бури" представит немецкий режиссер Йетте Штеккель, а швейцарец Даниэль Финци Паска вернется со своим знаменитым спектаклем "Донка. Послание Чехову". Финальным аккордом фестиваля станут "Семь притоков реки Ота" Робера Лепажа - семичасовое размышление о том, как трагедии Холокоста и Хиросимы изменили человечество.

Полная программа событий доступна на сайте фестиваля.

Кстати

Международный фестиваль имени А.П. Чехова был впервые проведен в 1992 году. С момента его появления организаторы показали более 500 спектаклей из 51 страны мира. В их числе - постановки таких режиссеров как Роберт Уилсон, Деклан Доннеллан, Франк Касторф и Петер Штайн.

Культура Театр Театральный сезон 2018-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев считает своевременными и адекватными меры РФ против Украины
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни"
Опубликовано видео задержания участника экономической блокады Крыма