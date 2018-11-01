В театре им. Моссовета объявили программу Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова. Спектакли в рамках фестиваля публика увидит с 15 мая по 21 июля 2019 года. Генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин отметил, что XIV Международный фестиваль станет особенным, поскольку он состоится в рамках Года театра в России.

- В моем понимании, Год театра важен тем, что в нынешнее, довольно сложное, время мы можем сделать это событие праздником для людей, чтобы они открыли для себя новые имена и новые страны. Мне кажется, что новая программа в какой-то степени дополняет все, что было сделано до сих пор, - сказал он.

Особое место в ней займет специальный блок "Китайский театр - почетный гость Чеховского фестиваля". В 2019 году исполнится 70 лет с того дня, как была образована Китайская Народная Республика и между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Чтобы отметить эту дату, пять ведущих китайских театров привезли свои постановки в Россию.

Шанхайский балет в спектакле "Эхо вечности" расскажет трагическую историю любви императора и наложницы, превращенную хореографом Патриком де Бана в танцевальную феерию. Шанхайский театр оперы Куньцюй покажет "Пионовую беседку" в естественных декорациях Андреевского пруда парка Горького.

Театр танца ТАО представит минималистичные эксперименты Тао Йе, одного из лучших молодых хореографов мира. Историю боевых искусств оживят в "11 воинах" атлеты труппы Лон Юнь Кунг-Фу Джеки Чана, а Национальный театр в "Принце Лань Лин" расскажет легенду о великом воине древнего Китая на новый лад.

Советник по культуре посольства КНР Гун Цзяцзя рассказала, что отбор театров и подготовка к представлениям заняла целых три года.

- Однако я уверена, что в следующем году каждый зритель сможет найти то, что ему по вкусу… Я думаю, что театр и театральное искусство не знают границ, - добавила дипломат.

Также новое прочтение шекспировской "Бури" представит немецкий режиссер Йетте Штеккель, а швейцарец Даниэль Финци Паска вернется со своим знаменитым спектаклем "Донка. Послание Чехову". Финальным аккордом фестиваля станут "Семь притоков реки Ота" Робера Лепажа - семичасовое размышление о том, как трагедии Холокоста и Хиросимы изменили человечество.

Полная программа событий доступна на сайте фестиваля.

Кстати



Международный фестиваль имени А.П. Чехова был впервые проведен в 1992 году. С момента его появления организаторы показали более 500 спектаклей из 51 страны мира. В их числе - постановки таких режиссеров как Роберт Уилсон, Деклан Доннеллан, Франк Касторф и Петер Штайн.