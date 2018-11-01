Представители Ирана, России и Индии намерены 23 ноября провести трехстороннюю встречу, на которой будут обсуждаться работа международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на свои источники.

По его данным, создаваемый транспортный коридор протяженностью 7200 километров станет "более дешевой и короткой альтернативой традиционному маршруту через Суэцкий канал".

МТК "Север-Юг" предполагает сооружение мультимодального маршрута транспортировки пассажиров и грузов от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Соответствующее соглашение между РФ, Ираном и Индией было подписано в сентябре 2000 года и ратифицировано странами в 2002 году. В 2005 году к проекту присоединился Азербайджан.

Как отмечает телеканал, в МТК задействованы железная дорога и водный транспорт. Грузы будут направляться из Индии в иранский город-порт Бендер-Аббас в Персидском заливе, а затем сухопутным путем переправляться в иранский Бендер-Энзели на побережье Каспия. Далее товары по морю доставят в Астрахань, и по железной дороге через Санкт-Петербург грузы будут транспортироваться в Европу.

Особенностью транспортного коридора является существенное сокращение времени и стоимости перевозки грузов примерно на 30-40 процентов. По сравнению с Суэцким каналом, МТК позволит уменьшить время доставки между индийским Мумбаи и Москвой до 20 дней. Предполагается, что пропускная способность маршрута составит от 20 до 30 миллионов тонн грузов в год.